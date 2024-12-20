У Вінниці батько учениці зламав ніс викладачу: поліція вже відреагувала (відео)

Батькові-хулігану загрожує до 5 років обмеження волі. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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У Вінниці правоохоронці повідомили про підозру батькові учениці одного з ліцеїв, який побив вчителя трудового навчання. Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області.

"За результатами проведення першочергових слідчих дій, дізнавачі за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону перекваліфікували подію з ст. 125 на ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. 19 грудня зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батькові-хулігану загрожує до 5 років обмеження волі. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Виданню "УП. Життя" у у відділі комунікації поліції Вінниччини повідомили, що інцидент трапився 18 грудня, а батько учениці — військовослужбовець.

За інформацією "Вінниця інфо", між батьком шестикласниці та вчителем трудового навчання стався конфлікт, який закінчився побиттям педагога.

У місцевих пабліках пишуть, що вчитель нібито сказав, що брат дівчинки вчиться краще за неї, на що та образилася і пожалілася батькові. Той прибіг до школи і накинувся з лайкою та кулаками на педагога. В результаті у трудовика нібито зламаний ніс та струс мозку.

Нагадаємо, що в США вчителя фізкультури спіймали за переглядом фільму для дорослих. Після того, як про інцидент стало відомо, педагога відсторонили від виконання своїх обов'язків у школі до вияснення обставин справи.