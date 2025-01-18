На Рівненщині вчитель побив учня: мати постраждалого відмовляється від претензій

Вчитель побив учня восьмого класу, який нібито провокував його. Викладача пообіцяли звільнити.

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У одному з навчальних закладів Вараського району Рівненської області вчитель побив школяра. Про цей випадок повідомив місцевий канал VOLOD BLOG.

На відео, яке опубліковане у мережі, чоловік кричить на дитину та декілька разів дає хлопцю ляпасів по голові.

Зазначається, що випадок стався у школі села Мульчинці. Учень, який, як прокоментували, є вихованцем дитячого будинку та нібито поводив себе провокативно перед дорослою людиною.

Реакція місцевої влади на побиття

Начальниця управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Олена Корень відреагувала на інцидент, повідомивши, що вчителя притягнуть до відповідальності та звільнять.

"Про даний неприпустимий інцидент офіцер поліції, який працює у закладі, повідомив до поліції. Паралельно в закладі освіти проводиться службове розслідування", — повідомила посадовиця.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль зазначив, що департамент освіти отримав доручення провести перевірку усіх обставин цієї неприпустимої ситуації.

"Школа повинна бути територією безпеки для учнів. Місцем знань, а не насильства", — підкреслив посадовець, додавши, що справа залишається у нього на особистому контролі й пообіцяв "рішучіші висновки" за результатами перевірки.

У свою чергу поліція зареєструвала факт побиття вчителем учня 8 класу місцевого ліцею.

Утім, мама постраждалого хлопця у телефонному режимі повідомила, що претензій не має та учасником кримінального процесу бути не бажає. Слідчий підрозділ, попри заяву, вирішу з правовою кваліфікацією інциденту.

Нагадаємо, раніше у Березнівському районі Рівненської області вчитель фізкультури побив учня ногами. Інцидент стався на перерві між заняттями.

А на Вінниччині директор Лукашівського ліцею декілька разів дав учневі по ногах лозиною. 13-річного школяра вчителька вигнала з уроку географії й той переховувався у кущах біля школи.