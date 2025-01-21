За згодою сторін: у Львові звільнили лаборанта, який бажав школярам "здохнути" на фронті

Технічного працівника кабінету фізики львівської школи №30 все ж таки звільнили ще наприкінці 2024 року.

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Лаборанта львівської школи № 30, який під час спілкування з дітьми ображав їх, погрожуючи "відправленням на фронт", було звільнено. Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

Як стало відомо, для з’ясування обставин подій, які сталися 21 листопада 2024 року на уроці фізики, управління освіти створило відповідну комісію. Перевірка встановила, що лаборант висловився у грубій формі щодо дітей, а вчителька не захистила учнів від приниження честі та гідності.

Після проведеного службового розслідування, 2 грудня лаборанту оголосили догану, а 27 грудня він був звільнений з роботи за згодою сторін. Також за неналежне виконання своїх обов'язків було оголошено догану й директору закладу, повідомила освітній омбудсмен.

Поліція, яка своєю чергою, склала на лаборанта адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України, тобто "дрібне хуліганство", скерували його до суду для розгляду та прийняття рішення.

Зазначимо, згідно зі статтею 116 КЗпП України, в день звільнення роботодавець зобов'язаний видати працівнику належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. При звільненні працівника за угодою сторін під час дії воєнного стану допомога по безробіттю призначається вже з першого дня після дня надання статусу безробітного.

Нагадаємо, у середній загальноосвітній школі №30 Львова лаборант з фізики на підвищених тонах сварив учнів, наголошуючи, що їх потрібно відправити на передову.

Після того, як про інцидент на уроці стало відомо, начальник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк повідомив, що винуватця вирішили не звільняти. Як з'ясувалось, учні 9 класу порушували правила техніки безпеки під час перебування на уроці й власне тому працівник школи висловився емоційно.