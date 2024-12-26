"Вас треба на передову, може там зд*хнете": у школі Львова вчителі лякали учнів фронтом (відео)

Випадок стався місяць тому, та офіційних коментарів адміністрація школи та міста не надавали. Після поширення відео в мережі на нього відреагувала освітня омбудсменка.

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У школі № 30 міста Львова місяць тому учні записали відео, на якому, як повідомляється, вчитель фізики та лаборант під час заняття ображають учнів і погрожують відправити їх на фронт. Ролик опублікували 25 грудня у Telegram-каналі БАТЬКИ SOS. Після поширення відеозапису в мережі на скандал відреагувала освітня омбудсменка України Надія Лещик.

Відео школяр знімав під партою й учасників конфлікту на ньому не видно. Можна почути, як чоловічий голос на підвищених тонах сварить учнів і говорить, що їх потрібно відправити на передову.

"Вас треба на фронт, на передову, зрозуміли? Може там зд*хнете швидше. Прид*рки, надоїли, деб*ли к*нчені!", — чутно в записі.

Що передувало цим словам — наразі не відомо.

Також у відео можна почути жіночий голос, який долучається до образ. Учні звертаються до жінки за іменем Лілія Іванівна.

Адміністрація школи протягом місяця випадок не коментувала, від управління освіти до сьогодні повідомлень також не було.

Скандал у школі Львова: реакція освітньої омбудсменки

У дописі від 26 грудня освітня омбудсменка України Надія Лещик зазначила, що лаборант і вчитель фізики школи № 30 у Львові "дозволяли собі у спілкуванні з дітьми неетичну поведінку й образливі вислови".

За її словами, начальник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк підтвердив, що цей випадок стався у львівській школі місяць тому.

"Для з’ясування обставин цього випадку управління освіти створило відповідну комісію", — написала Лещик.

Вона додала, що терміново підготувала звернення до Національної поліції України та запит до управління освіти, щоб з'ясувати обставини інциденту та зібрати всі документи.

"Педагоги повинні пам'ятати, що вони мають виховувати свідомих громадян — громадян, для яких захист держави — це честь, а не покарання за якусь неприйнятну, на їх думку, поведінку", — зауважила омбудсменка.

Освітня омбудсменка зазначила, що підготувала звернення до поліції щодо поведінки вчителя фізики у школі Львова Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 грудня місцеві ЗМІ повідомляли про мовний скандал в Одесі. За інформацією журналістів, вчителька історії України проводила урок російською мовою та виголошувала антиукраїнські наративи.

Того ж дня пресслужбі поліції Вінницької області повідомили про те, що отримав підозру батько учениці одного з ліцеїв у Вінниці, який зламав ніс викладачу трудового навчання.