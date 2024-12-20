Мовний скандал в Одесі: вчителька історії України просувала учням російські наративи, — ЗМІ

Вчителька вже написала заяву на звільнення. Утім, це не позбавляє її штрафу та посиленої уваги від СБУ, зазначають журналісти.

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У Одесі "на гарячому" спіймали вчительку історії України, яка вела урок російською, при цьому розповсюджуючи антидержавні наративи. На викладачку поскаржилися учні, які записали понад 35 хвилин її розмов, повідомляє місцеве видання "Думська".

Як заявила представниця мовного омбудсмена Ярослава Вітко-Присяжнюк, протягом цілого уроку вчителька не сказала жодного слова державною мовою.

Причому, якщо проаналізувати весь урок, то викладачка у ньому розповсюджувала наративи, що українську ідентичність створила Австро-Угорська імперія, а на рубежі XIX-XX століть українці зустрічали російську армію з хлібом та сіллю, підкреслила представниця Уповноваженого з захисту державної мови.

У міському департаменті освіти додали, що у школі після цього випадку було розпочато перевірку, але вчителька, дізнавшись про це, написала заяву про звільнення.

Як зазначається, за результатом розгляду скарги розпочаті заходи державного контролю, після яких вирішуватимуть питання про відкриття адміністративного провадження. Вже колишній викладачці може загрожувати штраф до п’яти тисяч гривень.

Ярослава Вітко-Присяжнюк наголосила, що навіть "вчасне" звільнення не звільняє порушника від відповідальності, оскільки сам випадок вже був зафіксований.

Окремо Офіс Уповноваженого з захисту мови готує лист на освітнього омбудсмена, а матеріали щодо випадку превентивно передають до СБУ.

Нагадаємо, раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на 3 400 грн оштрафував одеську касирку торгової мережі EVA за те, що та перейшла з клієнтом на російську мову на його прохання.

Також Фокус писав, що одеська бариста Анжела записала стрім з заявами про прихильність до РФ і про те, що немає сенсу воювати. Поліція відкрила справу за колабораційну діяльність.