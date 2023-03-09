Мовний скандал: в Одесі оштрафували касирку за використання російської на прохання клієнта

Після того як дівчина перейшла на російську до неї підійшла жінка, запитавши: "Ви розумово відстала?" та почала знімати на відео. Співробітниця магазину стверджує, що завжди обслуговує клієнтів українською мовою, якщо її не просять перейти на іноземну.

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оштрафував одеську касирку торгової мережі EVA за те, що та перейшла з клієнтом на російську мову на його прохання. Сума штрафу становила 3 400 грн. Про це повідомляє видання "Українські новини", отримавши від мовного омбудсмена протокол і пояснення касирки.

Згідно з документом, 25 грудня 2022 року в одеському магазині EVA було зафіксовано порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови". У ньому зазначено, що співробітниця обслуговувала клієнтів іноземною мовою (російською) і цим порушила вимоги законодавства. Унаслідок чого вона отримала штраф 3 400 грн.

У своєму поясненні робітниця магазину розповіла, що обслуговує клієнтів державною мовою. Однак у цей день прийшов чоловік, який не розумів української та попросив її перейти з ним на російську.

"До мене підійшов чоловік і попросив показати йому крем для рук... Я розмовляла з ним російською, тому що він не розумів, що таке "живильний крем" і попросив розмовляти з ним російською мовою", — сказала вона.

За її словами, у цей момент до неї підійшла жінка, запитавши: "Ви розумово відстала?" та почала знімати її на відео. За касирку заступилися інші відвідувачі та почали знімати у відповідь, після чого жінка пішла з магазину.

Працівниця магазину визнала, що володіє українською не досконало, але додала, що намагається її покращити.

Зазначимо, що мовний закон не забороняє спілкуватися з клієнтами іноземною мовою, якщо їх про це попросили, і вони не проти.

Нагадаємо, 3 березня Фокус писав, що одеситка потрапила у мовний скандал. Вона дорікнула співробітницям готелю за використання української мови у повсякденному житті. Клієнтка готелю назвала українську немодною, а часом і зовсім її звучання їй здається "колгоспним".

Раніше, 27 жовтня, доцента НАУ оштрафували за використання недержавної мови під час навчального процесу. Викладач у коментарі журналістам заявив, що став жертвою провокації.