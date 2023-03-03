"Це ж колгосп": одеситка потрапила у мовний скандал і довела дівчину до сліз (відео)

Жінка, яка назвала себе "подругою Труханова", прийняла небайдужих українок за приїжджих, адже звикла чути в місті виключно російську мову. Завдяки сприянню активістів вона визнала свою помилку та вибачилася.

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В Одесі стався мовний скандал із жінкою, яка дорікнула молодим дівчатам за використання української мови у повсякденному житті. Ролик опублікували українські Telegram-канали.

Сталася словесна суперечка в одному з готелів міста. Жінка затято переконувала персонал у тому, що різниці між гривнями та рублями немає, а в Одесі взагалі завжди була ця валюта.

"Ну ви мене зрозуміли: рублі, гривні — це одне й те саме. У нас усе життя були рублі, згадайте дівчата. Я так розумію, що ви приїжджі всі, якщо українською розмовляєте", — каже одеситка.

Ця ситуація довела одну зі співробітниць готелю до сліз, але історія на цьому не закінчилася. Суперечка продовжилася на тему державної мови і місцева мешканка почала виправдовуватися, що їй дивно чути у рідному місті українську, адже вона завжди розмовляла російською і навіть війна не змінила її поглядів.

Клієнтка готелю назвала українську немодною, а часом узагалі її звучання їй здається "колгоспним".

"Дівчатка! Ну що ви, перевзулися? Соромно! І що ви, з пацанами так ось зустрічаєтеся, і кажете: "Я хочу тебе"? Ну це ж колгосп. Молодь так не розмовляє наша. Ваш готель, я зроблю найжахливішу репутацію. Я взагалі дружу з Трухановим, майте на увазі", — каже вона.

Мовний скандал в Одесі: винуватицю знайшли активісти

Пізніше завдяки громадському діячеві Дем'яну Ганулу одеситка змушена була вибачатися за свою поведінку. Подробицями він поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Я відразу встановив контактні дані особи, місце роботи і прийшов у гості. Я не дослівно описуватиму, що я говорив цій особі, але вона ухвалила рішення вибачитися і згадала українську мову", — написав активіст.

У ролику з вибаченнями жінка визнала, що не треба було називати гривні рублями, і що ця звичка в неї із самого дитинства.

Мовний скандал в Одесі: що кажуть в мовного омбудсмена

На цей інцидент відреагувала представниця Уповноваженого із захисту державної мови та депутатка Одеської районної ради Ярослава Вітко-Присяжнюк.

За її словами, згідно зі статтею 30-ю українського законодавства, в процесі обслуговування має використовуватися державна мова. Також це може бути інша будь-яка мова, яка є прийнятною для двох сторін.

"Що стосується власне інциденту, можу сказати, що деяким нашим співгромадянам, на жаль, досі невтямки, що російська мова в Україні більше ніколи не посідатиме тих самих позицій, які вона посідала до 24 лютого минулого року. Що російська мова досить часто і власне мовне питання часто використовувалося агресором у гібридній війні проти України. Відповідно до цього, більшість наших співвітчизників досить різко реагують на те, коли до них просять звертатися російською..." — сказала вона.

Нагадаємо, 27 жовтня ЗМІ повідомляли, що доцента НАУ оштрафували за використання недержавної мови. Сам викладач вважав, що він став жертвою провокації.

9 липня в одеському магазині стався скандал через російську мову. До салону мобільних телефонів зайшов чоловік, представився військовим і почав обурюватися через звернення українською мовою. Він різко змінив риторику, коли отримав повістку до військкомату.