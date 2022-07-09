"Ти не в Україні, а в Одесі": у магазині стався скандал через російську мову

До салону мобільних телефонів зайшов чоловік, представився військовим і почав обурюватися через звернення українською мовою. Він різко змінив риторику, коли отримав повістку до військкомату.

В одному з магазинів Одеси стався "мовний" конфлікт. Покупцеві не сподобалося, що його обслуговували українською. Відео інциденту опублікувало місцеве видання "Думська".

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Чоловікові ніхто не забороняв говорити російською, він сам почав вимагати, щоб із ним розмовляли цією мовою.

Клієнт спочатку представився військовим і сказав, що просто прийшов сплатити рахунок за номером.

"Ти не в Україні, ти в — Одесі, друг. Одесити мають право говорити російською", — відреагував обурений покупець на українську мову.

Продавець, який приїхав у місто з тимчасово окупованого Херсона, нагадав йому, що в Україні державна мова — українська.

"Приходьте з перекладачем, я вас не розумію", — сказав він.

Не військовий, а охоронець у супермаркеті

Через деякий час у Telegram з'явилося відео з вибаченнями від покупця на ім'я Володимир уже українською мовою. З'ясувалося, що чоловік збрехав — він не військовий, а охоронець у магазині.

"Я перепрошую, жодного стосунку до ЗСУ, тероборони й інших силових структур я не маю... Одеса — це Україна, слава Україні, слава ЗСУ!" — каже він.

Чоловік зазначив, що отримав повістку у військкомат і готовий захищати батьківщину.

Нагадаємо, що із 16 липня всі українські інтернет-ресурси, сторінки в соцмережах і Telegram-канали мають ставити українську версію як основну для користувачів.

Соцопитування Центру стратегічних комунікацій, проведене з 2 по 11 травня, показало, що після початку повномасштабної війни з Росією українці почали більше спілкуватися рідною мовою.