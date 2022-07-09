"Ти не в Україні, а в Одесі": у магазині стався скандал через російську мову
До салону мобільних телефонів зайшов чоловік, представився військовим і почав обурюватися через звернення українською мовою. Він різко змінив риторику, коли отримав повістку до військкомату.
В одному з магазинів Одеси стався "мовний" конфлікт. Покупцеві не сподобалося, що його обслуговували українською. Відео інциденту опублікувало місцеве видання "Думська".
Чоловікові ніхто не забороняв говорити російською, він сам почав вимагати, щоб із ним розмовляли цією мовою.
Клієнт спочатку представився військовим і сказав, що просто прийшов сплатити рахунок за номером.
"Ти не в Україні, ти в — Одесі, друг. Одесити мають право говорити російською", — відреагував обурений покупець на українську мову.
Продавець, який приїхав у місто з тимчасово окупованого Херсона, нагадав йому, що в Україні державна мова — українська.
"Приходьте з перекладачем, я вас не розумію", — сказав він.
Не військовий, а охоронець у супермаркеті
Через деякий час у Telegram з'явилося відео з вибаченнями від покупця на ім'я Володимир уже українською мовою. З'ясувалося, що чоловік збрехав — він не військовий, а охоронець у магазині.
"Я перепрошую, жодного стосунку до ЗСУ, тероборони й інших силових структур я не маю... Одеса — це Україна, слава Україні, слава ЗСУ!" — каже він.
Чоловік зазначив, що отримав повістку у військкомат і готовий захищати батьківщину.
Нагадаємо, що із 16 липня всі українські інтернет-ресурси, сторінки в соцмережах і Telegram-канали мають ставити українську версію як основну для користувачів.
Соцопитування Центру стратегічних комунікацій, проведене з 2 по 11 травня, показало, що після початку повномасштабної війни з Росією українці почали більше спілкуватися рідною мовою.