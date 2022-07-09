"Ты не в Украине, а в Одессе": в магазине произошел скандал из-за русского языка

В салон мобильных телефонов зашел мужчина, представился военным и начал возмущаться из-за обращения на украинском языке. Он резко сменил риторику, когда получил повестку в военкомат.

В одном из магазинов Одессы произошел "языковой" конфликт. Покупателю не понравилось, что его обслуживали на украинском языке. Видео инцидента опубликовало местное издание "Думская".

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Мужчине никто не запрещал говорить на русском, он сам начал требовать, чтобы с ним разговаривали на этом языке.

Клиент сначала представился военным и сказал, что просто пришел оплатить счет по номеру.

"Ты не в Украине, ты в – Одессе, друг. Одесситы имеют право говорить на русском", – отреагировал возмущенный покупатель на украинскую речь.

Продавец, который приехал в город из временно оккупированного Херсона, напомнил ему, что в Украине государственный язык – украинский.

"Приходите с переводчиком, я вас не понимаю", – сказал он.

Не военный, а охранник в супермаркете

Через некоторое время в Telegram появилось появилось видео с извинениями от покупателя по имени Владимир уже на украинском языке. Оказалось, что мужчина соврал – он не военный, а охранник в магазине.

"Я прошу прощение, никакого отношения к ВСУ, теробороне и других силовых структур я не имею… Одесса – это Украина, слава Украине, слава ВСУ!" – говорит он.

Мужчина отметил, что получил повестку в военкомат и готов защищать родину.

Напомним, что с 16 июля все украинские интернет-ресурсы, страницы в соцсетях и Telegram-каналы должны ставить украинскую версию как основную для пользователей.

Соцопрос Центра стратегических коммуникаций, проведенный со 2 по 11 мая показал, что после начала полномасштабной войны с Россией украинцы начали больше общаться на родном языке.