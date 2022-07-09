"Ты не в Украине, а в Одессе": в магазине произошел скандал из-за русского языка
В салон мобильных телефонов зашел мужчина, представился военным и начал возмущаться из-за обращения на украинском языке. Он резко сменил риторику, когда получил повестку в военкомат.
В одном из магазинов Одессы произошел "языковой" конфликт. Покупателю не понравилось, что его обслуживали на украинском языке. Видео инцидента опубликовало местное издание "Думская".
Мужчине никто не запрещал говорить на русском, он сам начал требовать, чтобы с ним разговаривали на этом языке.
Клиент сначала представился военным и сказал, что просто пришел оплатить счет по номеру.
"Ты не в Украине, ты в – Одессе, друг. Одесситы имеют право говорить на русском", – отреагировал возмущенный покупатель на украинскую речь.
Продавец, который приехал в город из временно оккупированного Херсона, напомнил ему, что в Украине государственный язык – украинский.
"Приходите с переводчиком, я вас не понимаю", – сказал он.
Не военный, а охранник в супермаркете
Через некоторое время в Telegram появилось появилось видео с извинениями от покупателя по имени Владимир уже на украинском языке. Оказалось, что мужчина соврал – он не военный, а охранник в магазине.
"Я прошу прощение, никакого отношения к ВСУ, теробороне и других силовых структур я не имею… Одесса – это Украина, слава Украине, слава ВСУ!" – говорит он.
Мужчина отметил, что получил повестку в военкомат и готов защищать родину.
Напомним, что с 16 июля все украинские интернет-ресурсы, страницы в соцсетях и Telegram-каналы должны ставить украинскую версию как основную для пользователей.
Соцопрос Центра стратегических коммуникаций, проведенный со 2 по 11 мая показал, что после начала полномасштабной войны с Россией украинцы начали больше общаться на родном языке.