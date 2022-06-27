Украинцы начали больше общаться на государственном языке после вторжения РФ, — опрос

Более половины граждан Украины считают, что будущее страны выглядит очень оптимистично, хотя еще полгода назад так считало менее десяти процентов. Кроме того, опрошенные украинцы охотно жертвуют деньги на украинскую армию и внутренних переселенцев.

Граждане Украины начали больше общаться на государственном языке после вторжения РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра стратегических коммуникаций.

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Результаты социологического исследования говоря о том, что 78% украинцев начали больше говорить на государственном языке после вторжения РФ. Такое же количество опрошенных жертвуют деньги на украинскую армию, 50% опрошенных донейтят на гуманитарные нужды. 56% помогают внутренним переселенцам одеждой или продуктами. 51% украинцев в стране присоединились к волонтерской деятельности.

Также 47% респондентов стали носить национальную символику после 24 февраля. За этот период к территориальной обороне присоединилось 29%, к ВСУ — 17%, к Нацгвардии меньше всего — 13%.

В результате опроса стало известно, что с началом полномасштабной войны 81% украинцев в возрасте 36-55 лет столкнулся со снижением дохода. Среди людей 18-35 лет этот показатель составляет 68%, среди респондентов после 56 лет с этим столкнулось 47%.

На ухудшение психического здоровья пожаловалось 69% женщин и 46% мужчин. Проблемы со сном и–за страшных событий в Украине возникли у 65% опрошенных. У 52% респондентов есть проблемы с финансовыми средствами. 6% украинцев рассказали, что потеряли свое жилье.

Оптимистический взгляд на будущее

В Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что 52% опрошенных настроены очень оптимистично относительно будущего Украины. Для сравнения: в декабре прошлого года такие ожидания были лишь у 9% респондентов.

Очень пессимистически сейчас настроено всего 2% населения.

94% говорят, что для них важно, чтобы в Украине была настоящая демократия. В демократическом устрое украинцы прежде всего ценят свободу слова (64%), справедливое правосудие для всех (60%), честные выборы (47%).

90% украинцев хотят видеть Украину в ЕС до 2030 года, 73% — в НАТО.

Роль США позитивно оценивают 69% украинцев, Великобритании — 79%, ЕС — 71%, а России — 2%.

Социологическое исследование проводилось с 2 по 11 мая в режиме телефонного опроса. Социологи опросили 2,5 тыс. человек.

Напомним, россияне назвали самые недружественные страны для РФ: это Украина, Германия и Франция. На фоне войны количество граждан РФ, считающих украинское государство недружественным, выросло с 31% до 40%.

Ранее Фокус писал, что больше половины украинцев готовы отправить детей за границу, если война с РФ продолжится