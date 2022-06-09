Больше половины украинцев готовы отправить детей за границу, если война с РФ продолжится, - опрос

Украинцы не готовы планировать будущее своих детей в родной стране, если война с Россией не прекратится либо угроза боевых действий сохранится в дальнейшем.

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57,1% украинских детей будут расти за границей, если война с Россией продлится на неопределенный период. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу организации CASE Украина.

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Так, 42,9% украинцев видят будущее своих детей за пределами Украины, если война не прекратится.

В случае подписания перемирия, прекращения огня и бомбардировок будущее своих детей и внуков в стране планируют 54,7% респондентов.

Если война прекратится после смены власти в РФ и прихода демократических сил, то 76,8% граждан Украины готовы планировать будущее детей и внуков на территории страны.

84,5% опрошенных сообщили, что видят будущее своих детей в Украине в случае капитуляции страны-агрессора и ее полного разоружения.

Больше всего граждан — 85,1% — хотят, чтобы их дети оставались жить в государстве, если война прекратится, Украина станет членом НАТО либо получит более весомые гарантии безопасности от ведущих стран мира.

Лишь 1,8% жителей Украины сказали, что хотят, чтобы их дети и внуки покинули Украину в любом случае, вне зависимости от окончания войны.

При этом социологи отмечают, что женщины предъявляют больше требований к безопасности, чем мужчины. К примеру, в случае перемирия 57,1% мужчин видят будущее детей в Украине. При этом лишь 52,7% женщин готовы на это при таких условиях.

Также исследование показало, что ответы респондентов зависят от места проживания. Так, чем западнее проводился опрос, тем меньше ощущается связь между опасностью и планированием будущего в Украине. К примеру, в случае продолжения войны, будущее детей и внуков в Украине планируют лишь 34,8% жителей восточных регионов страны, 38,8% респондентов из южных областей, 44,6% жителей центра и севера Украины, 48,5% жителей западных регионов.

Также среди жителей восточной Украины больше респондентов выразили желание отправить детей за границу вне зависимости от развития событий. О таком намерении заявили 4,3% опрошенных восточных областей, 1,8% жителей юга, 1,5% жителей центральных регионов и всего 1% жителей на западе Украины.

Опрос проводился с 3 по 18 мая на основе случайной выборки телефонных номеров. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше, живущих во всех регионах страны за исключением Крыма. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, болгары, венгры и словаки не винят Россию в войне против Украины. Согласно данным аналитического центра GLOBSEC, Болгария и Венгрия остаются самыми "пророссийскими" среди центрально- и восточноевропейских стран в составе ЕС и НАТО.

Ранее украинский журналист повторил флешмоб РФ с "записыванием в армию" прохожих. Валентин Чернявский интересовался у жителей Черкасс, готовы и согласны ли они ради своей страны попасть в следующую волну мобилизации. Все опрошенные ответили утвердительно.