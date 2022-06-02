Почувствуйте разницу. Украинский журналист повторил флешмоб РФ с "записыванием в армию" прохожих

Бывший корреспондент "Нового канала" Валентин Чернявский повторил флешмоб, в ходе которого интересовался у прохожих на улице, готовы и согласны ли они ради своей страны попасть в следующую волну мобилизации. Все опрошенные ответили утвердительно.

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Журналист и военнослужащий Валентин Чернявский провел импровизированный опрос в Черкассах, спрашивая у прохожих, на что они готовы ради своей страны. Также он предлагал украинцам "прямо сейчас записаться в следующую волну мобилизации". Получившийся сюжет об этом он выложил у себя в Facebook.

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Все опрошенные Чернявским согласились на предложение сразу же "записаться в армию" или сказали, что уже встали в очередь в военкомате.

Видео стало ответом на аналогичный российский сюжет, где прохожих тоже спрашивали, готовы ли они записаться на случай всеобщей мобилизации, однако люди такого желания не изъявляли.

"Помните веселый российский опрос? Там журналист спрашивал, на что россияне готовы ради России. Конечно же, они отвечали, что готовы умереть за немытую, а когда им предлагали записаться в добровольцы, они убегали быстрее человека-молнии", — прокомментировал свой эксперимент Чернявский.

Напомним, во Львовской области могут мобилизировать еще 70 тысяч мужчин. В области с момента полномасштабного вторжения России удалось мобилизировать 40 тысяч мужчин.

30 мая советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предложил разрешить выезжать мужчинам за деньги. Он считает что военнообязанные мужчины могли бы покидать страну, заплатив $5000.