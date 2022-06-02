Відчуйте різницю. Український журналіст повторив флешмоб РФ із "записуванням до армії" перехожих

Колишній кореспондент "Нового каналу" Валентин Чернявський повторив флешмоб, під час якого цікавився у перехожих на вулиці, чи готові і чи згодні вони заради своєї країни потрапити до наступної хвилі мобілізації. Усі опитані відповіли ствердно.

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Журналіст та військовослужбовець Валентин Чернявський провів імпровізоване опитування у Черкасах, питаючи у перехожих, на що вони готові заради своєї країни. Також він пропонував українцям "прямо зараз записатися у наступну хвилю мобілізації". Сюжет про це він виклав у себе в Facebook.

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Усі опитані Чернявським погодилися на пропозицію одразу ж "записатися в армію" або сказали, що вже стали в чергу у військкоматі.

Відео стало відповіддю на аналогічний російський сюжет, де перехожих теж питали, чи готові вони записатися на випадок загальної мобілізації, однак люди такого бажання не виявляли.

"Пам'ятаєте веселе російське опитування? Там журналіст запитував, на що росіяни готові заради Росії. Звичайно ж, вони відповідали, що готові померти за немиту, а коли їм пропонували записатися в добровольці, вони тікали швидше за людину-блискавку", — прокоментував свій експеримент Чернявський.

Нагадаємо, у Львівській області можуть мобілізувати ще 70 тисяч чоловіків. В області з моменту повномасштабного вторгнення Росії вдалося мобілізувати 40 тисяч чоловіків.

30 травня радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів запропонував дозволити виїжджати чоловікам за гроші. Він вважає, що військовозобов'язані чоловіки могли б залишати країну, заплативши $5000.