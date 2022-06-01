На Львівщині можуть мобілізувати ще 70 тисяч чоловіків

Як вдалося дізнатися журналістам, в області з моменту повномасштабного вторгнення Росії вдалося мобілізувати 40 тисяч чоловіків. А зараз виникла потреба укомплектувати підрозділи ЗСУ спеціалістами дефіцитних спеціальностей із досвідом військової служби.

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На Львівщині можуть мобілізувати ще 70 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. А за 3 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в області забрали до армії близько 40 тисяч людей. Про це розповів начальник Львівського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Олександр Тищенко у інтерв'ю львівському виданню Lviv.media.

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За словами чиновника, найбільше у регіоні призивали стрільців, кулеметників та водіїв. А зараз виникла потреба доукомплектувати підрозділи українських військових спеціалістами дефіцитних спеціальностей із досвідом проходження військової служби.

"Близько 70 тис. військовозобов'язаних зі Львівської області можуть бути покликані з мобілізації. Враховуючи необхідність якості комплектування військових частин бойового складу, виникла потреба укомплектованості фахівцями дефіцитних спеціальностей з досвідом проходження військової служби", — сказав він.

Тищенко також розповів, що на початку вторгнення Росії біля військкоматів вишиковувалися величезні черги з охочих піти воювати. Насамперед йшли високомотивовані та патріотично налаштовані громадяни, резервісти оперативного резерву першої черги та звичайні добровольці з досвідом та без досвіду військової служби.

За словами Олександра Тищенка, повістки можуть видавати будь-де після того, як встановлять особу і це не порушуватиме закон. Проте зараз на території Львівської області таких заходів не вживаються.

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на три місяці до 23 серпня. За словами нардепа від "Слуги народу" Федора Вениславського, Верховна Рада скасує воєнний стан в Україні, якщо ЗСУ зможуть деокупувати українські території до кінця літа.

30 травня радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів запропонував дозволити виїжджати чоловікам за гроші. Він вважає, що військовозобов'язані чоловіки могли б залишати країну, заплативши $5000.