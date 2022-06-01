Во Львовской области могут мобилизировать еще 70 тысяч мужчин

Как удалось узнать журналистам, в области с момента полномасштабного вторжения России удалось мобилизировать 40 тысяч мужчин. А сейчас возникла необходимость укомплектовать подразделения ВСУ специалистами дефицитных специальностей с опытом военной службы.

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Во Львовской области могут мобилизировать еще 70 тысяч военнообязанных мужчин. А за 3 месяца полномасштабного вторжения России в Украину в области забрали в армию около 40 тысяч человек. Об этом рассказал начальник Львовского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки Александр Тищенко в интервью львовскому изданию Lviv.media.

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По словам чиновника, больше всего в регионе призвали стрелков, пулеметчиков и водителей. А сейчас возникла потребность доукомплектовать подразделения украинских военных специалистами дефицитных специальностей с опытом прохождения военной службы.

"Около 70 тыс. военнообязанных из Львовской области могут быть призваны по мобилизации. Учитывая необходимость качества комплектования воинских частей боевого состава, возникла необходимость укомплектованности специалистами дефицитных специальностей с опытом прохождения военной службы", — сказал он.

Тищенко также рассказал, что в начале вторжения России возле военкоматов выстраивались огромные очереди с желающих пойти воевать. В первую очередь шли высокомотивированные и патриотически настроенные граждане, резервисты оперативного резерва первой очереди и обычные добровольцы с опытом и без военной службы.

По словам Александра Тищенко, повестки могут выдавать в любом месте после того, как установят личность и это не будет нарушать закон. Однако сейчас на территории Львовской области такие меры не проводятся.

Напомним, 22 мая Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца до 23 августа. По словам нардепа от "Слуги народа" Федора Вениславского, Верховная Рада отменит военное положение в Украине, если ВСУ смогут деоккупировать украинские территории до конца лета.

30 мая советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предложил разрешить выезжать мужчинам за деньги. Он считает что военнообязанные мужчины могли бы покидать страну, заплатив $5000.