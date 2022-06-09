Понад половина українців готова відправити дітей за кордон, якщо війна з РФ триватиме, — опитування

Українці не готові планувати майбутнє своїх дітей у рідній країні, якщо війна з Росією не припиниться чи загроза бойових дій збережеться надалі.

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57,1% українських дітей зростатимуть за кордоном, якщо війна з Росією продовжиться на невизначений період. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення організації CASE Україна.

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Так, 42,9% українців бачать майбутнє своїх дітей поза межами України, якщо війна не припиниться.

У разі підписання перемир'я, припинення вогню та бомбардувань майбутнє своїх дітей та онуків у країні планують 54,7% респондентів.

Якщо війна припиниться після зміни влади у РФ та приходу демократичних сил, то 76,8% громадян України готові планувати майбутнє дітей та онуків на території країни.

84,5% опитаних повідомили, що бачать майбутнє своїх дітей в Україні в разі капітуляції країни-агресора та її повного роззброєння.

Найбільше громадян — 85,1% — хочуть, щоб їхні діти залишалися жити в державі, якщо війна припиниться, Україна стане членом НАТО або отримає вагоміші гарантії безпеки від провідних країн світу.

Лише 1,8% жителів України сказали, що хочуть, щоб їхні діти та онуки залишили Україну в будь-якому разі незалежно від закінчення війни.

Водночас соціологи зазначають, що жінки висувають більше вимог до безпеки, ніж чоловіки. Наприклад, у разі перемир'я 57,1% чоловіків вбачають майбутнє дітей в Україні. Разом з тим лише 52,7% жінок готові на це за таких умов.

Також дослідження показало, що відповіді респондентів залежить від місця проживання. Так, чим західніше відводилося опитування, тим менше відчувається зв'язок між небезпекою та плануванням майбутнього в Україні. Наприклад, у разі продовження війни, майбутнє дітей та онуків в Україні планують лише 34,8% жителів східних регіонів країни, 38,8% респондентів із південних областей, 44,6% жителів центру та півночі України, 48,5% жителів західних регіонів.

Також серед мешканців східної України більше респондентів виявили бажання відправити дітей за кордон незалежно від розвитку подій. Про такий намір заявили 4,3% опитаних східних областей, 1,8% жителів півдня, 1,5% жителів центральних регіонів та всього 1% жителів на заході України.

Опитування проводилось з 3 по 18 травня на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Усього опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років та старших, які живуть у всіх регіонах країни, за винятком Криму. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, болгари, угорці та словаки не звинувачують Росію у війні проти України. За даними аналітичного центру GLOBSEC, Болгарія та Угорщина залишаються "проросійськими" серед центрально- і східноєвропейських країн у складі ЄС і НАТО.

Раніше український журналіст повторив флешмоб РФ із "записуванням до армії" перехожих. Валентин Чернявський цікавився у жителів Черкас, чи готові й чи згодні вони заради своєї країни потрапити до наступної хвилі мобілізації. Всі опитані відповіли ствердно.