Українці почали більше спілкуватися державною мовою після вторгнення РФ, — опитування

Більше половини громадян України вважають, що майбутнє країни має дуже оптимістичний вигляд, хоча ще пів року тому так вважало менш як десять відсотків. Крім того, опитані українці охоче жертвують гроші на українську армію та внутрішніх переселенців.

Громадяни України почали більше спілкуватися державною мовою після вторгнення РФ. Про це свідчать дані опитування Центру стратегічних комунікацій.

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Результати соціологічного дослідження говорячи про те, що 78% українців почали більше говорити державною мовою після вторгнення РФ. Така ж кількість опитаних жертвує гроші на українську армію, 50% опитаних донатять на гуманітарні потреби, 56% допомагають внутрішнім переселенцям одягом чи продуктами. 51% українців у країні приєдналися до волонтерської діяльності.

Також 47% респондентів почали носити національну символіку після 24 лютого. За цей період до територіальної оборони приєдналося 29%, до ЗСУ — 17%, до Нацгвардії найменше — 13%.

У результаті опитування стало відомо, що з початком повномасштабної війни 81% українців віком 36-55 років зіткнулися зі зниженням доходу. Серед людей 18-35 років цей показник становить 68%, серед респондентів після 56 років із цим зіткнулося 47%.

На погіршення психічного здоров'я поскаржилися 69% жінок і 46% чоловіків. Проблеми зі сном через страшні події в Україні виникли в 65% опитаних. 52% респондентів мають проблеми з фінансовими коштами. 6% українців розповіли, що втратили своє житло.

Оптимістичний погляд на майбутнє

У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що 52% опитаних налаштовані дуже оптимістично щодо майбутнього України. Для порівняння: у грудні минулого року такі очікування мали лише 9% респондентів.

Дуже песимістично зараз налаштовані лише 2% населення.

94% кажуть, що їм важливо, щоб в Україні була справжня демократія. У демократичному ладі українці передусім цінують свободу слова (64%), справедливе правосуддя для всіх (60%), чесні вибори (47%).

90% українців хочуть бачити Україну в ЄС до 2030 року, 73% — у НАТО.

Роль США позитивно оцінюють 69% українців, Великобританії — 79%, ЄС — 71%, а Росії — 2%.

Соціологічне дослідження проводилося з 2 по 11 травня у формі телефонного опитування. Соціологи опитали 2,5 тис. людей.

Нагадаємо, росіяни назвали найбільш недружні країни для РФ: це Україна, Німеччина та Франція. На тлі війни кількість громадян РФ, які вважають українську державу недружньою, зросла з 31% до 40%.

Раніше Фокус писав, що більше половини українців готові відправити дітей за кордон, якщо війна з РФ продовжиться.