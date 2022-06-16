С 16 июля вступают в силу новые языковые нормы для интернет-СМИ и предпринимателей

В случае нарушения законодательства для граждан и организаций предусмотрены штрафы в размере от 3400 до 11900 гривен.

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С 16 июля все украинские интернет-ресурсы, в том числе вебсайты, страницы в соцсетях и Telegram-каналы, должны иметь украинскую версию в качестве основной, которая будет загружаться для пользователей из Украины по умолчанию. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован на сайте Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

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В частности, языковой омбудсмен напоминает, что с 16 июля вступает в силу часть 4 и 6 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нововведения регламентируют использование украинского языка в сети Интернет, а также в качестве интерфейса компьютерных программ, установленных на товарах.

В пресс-релизе Тараса Кременя сказано, что с 16 июля в Украине вступают в силу следующие требования:

любой товар, на котором установлена ​​компьютерная программа — от автомобиля до стиральной машины или электрокофеварки — должен быть "локализован" для продажи на территории Украины. На товаре должен быть установлен украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками;

все интернет-ресурсы (вебсайты, страницы в соцсетях, Youtube-, Viber- и Telegram-каналы, мобильные приложения и т.п.), которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке, которая по умолчанию будет загружаться для пользователей;

украинскоязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования, который занимается реализацией продукции в Украине, может иметь меньший объем информации, чем основная версия, но понятный для пользователя из Украины, чтобы он мог проанализировать цель деятельности данного субьета.

[ + – ] С 16 июля вступят в силу новые нормы языкового закона для СМИ [ + – ] С 16 июля вступят в силу новые нормы языкового закона для СМИ

Омбудсмен Тарас Креминь предупреждает, что с 16 июля отсутствие украиноязычной версии информационного интернет-ресурса будет расценено как сознательное нарушение владельцем действующего законодательства Украины или отсутствие госрегистрации СМИ как субъекта на предпринимательскую деятельность.

Нововведения также разрешают Уполномоченному по защите государственного языка штрафовать должностных лиц органов госвласти или местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также других физлиц, нарушающих языковой закон.

В пресс-релизе сказано, что размер санкции составляет от 3400 до 8500 гривен при условии, если нарушение совершено впервые. За повторное предусмотрен штраф в размере от 8500 до 11 900 гривен.

[ + – ] С 16 июля вступят в силу новые нормы языкового закона для СМИ

Напомним, в конце мая в Верховную Раду внесли законопроект о запрете российской музыки на территории Украины. Авторы документа предлагают запретить публичное воспроизведение композиций российских артистов, которые не высказались против вторжения ВС РФ.

Также Фокус выяснял, что омбудсмен Тарас Креминь в 2021 году не наложил ни одного штрафа за нарушение языкового законодательства.