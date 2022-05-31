Запрет российской музыки в Украине: в Раде зарегистрировали законопроект

Парламенту предлагают запретить публичное воспроизведение композиций российских артистов, которые не высказались против российской агрессии.

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Народные депутаты из "Слуги народа", "Европейской солидарности" и других фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, предлагающий запретить воспроизведение музыки российских исполнителей в публичных местах. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте парламента в понедельник, 30 мая.

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Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предлагает:

запретить публичное исполнение/демонстрацию/показ музыки и музыкальных клипов российских артистов, помимо тех, кто осудил агрессию РФ против Украины;

ввести перечень российских артистов, осуждающих агрессию против Украины;

увеличить до 40 % долю песен на государственном языке на радио;

увеличить до 75% суточного объема передач на государственном языке;

запретить гастроли российских артистов, которые не выступили против российской агрессии;

запретить воспроизводить музыку в салоне автобуса;

запретить воспроизводить музыку в салоне такси без согласия пассажиров;

определить понятие национального музыкального продукта и определить пути его поддержки.

Авторы инициативы считают, что в случае принятия законопроекта приведет к ускорению развития украинского музыкального продукта, снижению рисков распространения российской пропаганды в Украине и консолидации украинского общества

Законопроект разработали народные депутаты Никита Потураев, Александр Санченко, Елизавета Богуцкая, Евгения Кравчук, Андрей Боблях, Татьяна Скрипка ("Слуга народа"), София Федина, Владимир Вятрович, Николай Княжицкий ("Европейская солидарность") и Ирина Констанкевич ("За будущее").

Напомним, ранее Верховная Рада Украины признала Россию "страной-террористом" и запретила символы Z и V, которые оккупанты наносят на свою военную технику.

Тем временем в Беларуси запретили продавать роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984".