Заборона російської музики в Україні: у Раді зареєстрували законопроєкт

Парламенту пропонують заборонити публічне відтворення композицій російських артистів, які висловилися проти російської агресії.

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Народні депутати зі "Слуги народу", "Європейської солідарності" й інших фракцій зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, що пропонує заборонити відтворення музики російських виконавців у публічних місцях. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті парламенту в понеділок, 30 травня.

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Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, документ пропонує:

заборонити публічне виконання / демонстрацію / показ музики та музичних кліпів російських артистів, окрім тих, хто засудив агресію РФ проти України;

запровадити перелік російських артистів, котрі засуджують агресію проти України;

збільшити до 40% частку пісень державною мовою на радіо;

збільшити до 75% добового обсягу передач державною мовою;

заборонити гастролі російських артистів, які не виступили проти російської агресії;

заборонити відтворювати музику в салоні автобуса;

заборонити відтворювати музику в салоні таксі без згоди пасажирів;

визначити поняття національного музичного продукту та визначити шляхи його підтримки.

Автори ініціативи вважають, що в разі ухвалення законопроєкту призведе до прискорення розвитку українського музичного продукту, зниження ризиків поширення російської пропаганди в Україні та консолідації українського суспільства

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Законопроєкт розробили народні депутати Микита Потураєв, Олександр Санченко, Єлизавета Богуцька, Євгенія Кравчук, Андрій Боблях, Тетяна Скрипка ("Слуга народу"), Софія Федина, Володимир В'ятрович, Микола Княжицький ("Європейська солідарність") та Ірина Констанкевич ("За майбутнє").

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