Креминь за 2021 год не наложил ни одного штрафа за нарушение языкового законодательства

Штраф до 6 800 грн грозит лишь тем, кто в течение года повторно нарушит требования законодательства. В Секретариате омбудсмена сообщили Фокусу, что предупреждения в 2021 году получили 27 юрлиц.

В течение 2021 года уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь не наложил ни одного штрафа на субъекты хозяйствования (предприятия, организации, ФЛП и т.д., занимающиеся торговлей и обслуживанием населения) за нарушение языкового законодательства. Об этом сообщили в Секретариате языкового омбудсмена в ответ на соответствующий запрос Фокуса.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В представительстве Тарасе Креминя подчеркнули, что согласно статье 57 ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" штрафы накладываются только на те субъекты хозяйствования, которые в течение года повторно нарушили требование касательно обслуживания клиентов на украинском языке. Оштрафовать за это могут на сумму от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5 100 до 6 800 грн).

В случае, если такое нарушение омбудсмен фиксирует в течение года впервые, то он или его представитель составляет акт и делает предупреждение. В 2021 году подобные предупреждения были сделаны 27 субъектам хозяйствования.

Нормы статьи 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), предусматривающие применение уполномоченным по защите государственного языка штрафов в отношении физических лиц, печатных СМИ, органов госвласти и т.д., вступают в силу 16 июля 2022 года. Размер этих санкций колеблется от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 11 900 грн).

Также в представительстве Креминя рассказали, что в течение прошлого года им поступило 3 574 сообщения от граждан, включая обращения и жалобы, которые касались соблюдения различными организациями, учреждениями и физическими лицами языкового законодательства. Из них:

1 044 касались деятельности интернет-магазинов;

858 — сферы обслуживания;

393 — внешней рекламы;

262 — органов государственной власти;

171 — сферы телевидения и радиовещания;

157 — сфер образования и науки;

57 — сферы здравоохранения;

53 — сферы транспорта;

45 — сферы культуры

41 — органов правопорядка, разведывательных органов и госорганов спецназначения с правоохранительными функциями;

32 — сферы физкультуры и спорта;

10 — трудовых отношений;

8 — книгоиздательства и печатных СМИ.

Также в течение года к представительству уполномоченного по защите государственного языка 75 раз обращались для разъяснений касательно отдельных норм законодательства и 375 раз "по другим вопросам".

[ + – ] В течение 2021 года языковой омбудсмен не наложил ни одного штрафа за нарушение законодательства

[ + – ] В течение 2021 года языковой омбудсмен не наложил ни одного штрафа за нарушение законодательства

Отметим, в Секретариате уполномоченного по защите государственного языка сообщили Фокусу, что на их содержание в течение 2021 года из бюджета было потрачено 20,4 млн грн. Большая часть из этих средств ушла на заработные платы чиновников и закупку оборудования.

Также Фокус сообщал, что Тарас Креминь на должности языкового омбудсмена за 2021 год официально заработал почти миллион гривен.