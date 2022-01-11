Содержание Секретариата языкового омбудсмена в 2021 году обошлось украинцам в 20,4 млн гривен
Как сообщили Фокусу в ведомстве, большая часть выделенных из бюджета средств ушла на зарплаты чиновников и закупку оборудования.
На содержание Секретариата уполномоченного по защите государственного языка Украины в 2021 году из государственного бюджета потратили более 20 миллионов гривен. Больше половины из этих средств ушло на зарплаты. Об этом говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос Фокуса.
В бюджете на прошлый год на работу Секретариата была предусмотрена сумма в 20 404 100 гривен. Однако ведомство за этот период потратило меньше — 20 158 400 гривен. Из них:
- 13 299 800 гривен — на зарплаты;
- 2 917 400 гривен — на начисления на зарплаты;
- 752 900 гривен — на предметы, оборудование, материалы и инвентарь;
- 1 370 800 гривен — на оплату услуг (кроме коммунальных);
- 53 600 гривен — расходы на командировки;
- 82 000 гривен — на оплату коммунальных услуг и энергоносителей;
- 1 681 900 гривен — на приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования.
Ранее Фокус писал, что за пять месяцев работы на должности заместителя министра инфраструктуры Мустафа Найем заработал 437 тыс. грн.
Также мы сообщали, что в прошлом году официальная зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова составила более 900 тыс. грн с учетом премий и надбавок.