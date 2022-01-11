Содержание Секретариата языкового омбудсмена в 2021 году обошлось украинцам в 20,4 млн гривен

Как сообщили Фокусу в ведомстве, большая часть выделенных из бюджета средств ушла на зарплаты чиновников и закупку оборудования.

На содержание Секретариата уполномоченного по защите государственного языка Украины в 2021 году из государственного бюджета потратили более 20 миллионов гривен. Больше половины из этих средств ушло на зарплаты. Об этом говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос Фокуса.

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В бюджете на прошлый год на работу Секретариата была предусмотрена сумма в 20 404 100 гривен. Однако ведомство за этот период потратило меньше — 20 158 400 гривен. Из них:

13 299 800 гривен — на зарплаты;

2 917 400 гривен — на начисления на зарплаты;

752 900 гривен — на предметы, оборудование, материалы и инвентарь;

1 370 800 гривен — на оплату услуг (кроме коммунальных);

53 600 гривен — расходы на командировки;

82 000 гривен — на оплату коммунальных услуг и энергоносителей;

1 681 900 гривен — на приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования.

[ + – ] Ответ на запрос Фокуса по поводу содержания Секретариата языкового омбудсмена

Ранее Фокус писал, что за пять месяцев работы на должности заместителя министра инфраструктуры Мустафа Найем заработал 437 тыс. грн.

Также мы сообщали, что в прошлом году официальная зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова составила более 900 тыс. грн с учетом премий и надбавок.