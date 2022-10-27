Доцента НАУ оштрафували за використання недержавної мови — ЗМІ (фото)

Викладач, якого зобов'язали сплатити грошовий штраф, вважає, що став жертвою провокації.

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Доцента Національного авіаційного університету було оштрафовано за використання недержавної мови під час освітнього процесу. Про це пише агентство "Українські новини", посилаючись на відповідь Секретаріату мовного омбудсмена.

Мовний скандал у НАУ — позиція Секретаріату омбудсмена

За даними відомства, доцент НАУ застосовував недержавну мову під час навчального процесу для студентів 3-го курсу.

У Секретаріаті профільного омбудсмена стверджують, що такими діями викладач столичного університету порушив чинне законодавство — статтю 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Протокол про адміністративне порушення щодо доцента НАУ було складено 26 вересня 2022 року представником мовного омбудсмена Сергієм Левчуком.

"Визнати… винним у вчиненні адміністративного порушення, передбаченого ч. 2 ст. 188 Кодексу України про адміністративне порушення і застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3 400 гривень", — йдеться у постанові, яку склав мовний омбудсмен Тарас Кремень.

Мовний скандал у НАУ — позиція доцента університету

Викладач у коментарі журналістам заявив, що став жертвою провокації. За словами доцента НАУ, студенти у цій ситуації були лише виконавцями, а сама ситуація "організована на високому професійному рівні".

"Повідомляю, що проти мене було організовано провокацію, зокрема щодо дотримання мною норм закону "Про освіту…". Наголошую, що провокацію організовано на високому професійному рівні, а студенти — лише виконавці. Детальні матеріали додаються", — повідомив викладач у спілкуванні із журналістами.

"Українські новини" уточнюють, що вже профільний омбудсмен Тарас Кремінь понад три місяці може штрафувати громадян за порушення нових норм мовного законодавства. У період із 16 липня по 17 жовтня, як сказано ще в одній відповіді на запит, до Секретаріату надійшло 1 291 звернення, але грошові штрафи застосовувалися лише у двох випадках.

[ + – ] Тарас Кремінь оштрафував доцента НАУ за порушення мовного закону

Нагадаємо, що із 16 липня набула чинності 27 стаття закону про українську мову, яка зобов'язує вебресурси мати україномовну версію, яка має стояти на сайті як базова. Нововведення також дозволяють омбудсмену штрафувати посадових осіб органів державної влади чи місцевого самоврядування, керівників і працівників підприємств за порушення мовного законодавства.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, що впродовж 2021 року профільний омбудсмен Тарас Кремінь не наклав жодного штрафу за порушення мовного законодавства.