Доцента НАУ оштрафовали за использование негосударственного языка, — СМИ (фото)

Преподаватель, которого обязали выплатить денежный штраф, считает, что стал жертвой провокации.

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Доцент Национального авиационного университета был оштрафован за использование негосударственного языка во время образовательного процесса. Об этом пишет агентство "Украинские новости", ссылаясь на ответ Секретариата языкового омбудсмена.

Языковой скандал в НАУ — позиция Секретариата омбудсмена

По данным ведомства, доцент НАУ применял негосударственный язык во время образовательного процесса для студентов 3-го курса.

В Секретариате профильного омбудсмена утверждают, что такими действиями преподаватель столичного университета нарушил действующее законодательство — статью 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Протокол об административном нарушении в отношении доцента НАУ был составлен 26 сентября 2022 года представителем языкового омбудсмена Сергеем Левчуком.

"Признать… виновным в совершении административного нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 188 Кодекса Украины об административном нарушении и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 3 400 гривен", — говорится в постановлении, которое составил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Языковой скандал в НАУ — позиция доцента университета

Преподаватель в комментарии журналистам заявил, что стал жертвой провокации. По словам доцента НАУ, студенты в этой ситуации были только исполнителями, а сама ситуация "организована на высоком профессиональном уровне".

"Сообщаю, что против меня была организована провокация, в том числе по соблюдению мной норм закона "Об образовании…". Подчеркиваю, что провокация организована на высоком профессиональном уровне, а студенты — только исполнители. Подробные материалы прилагаются", — сообщил преподаватель в общении с журналистами.

"Украинские новости" уточняют, что уже профильный омбудсмен Тарас Креминь более трех месяцев может штрафовать граждан за нарушение новых норм языкового законодательства. В период с 16 июля по 17 октября, как сказано в еще одном ответе на запрос, в Секретариат поступило 1291 обращение, но денежные штрафы применялись только в двух случаях.

[ + – ] Тарас Креминь оштрафовал доцента НАУ за нарушение языкового закона

Напомним, что с 16 июля вступила в действие 27 статья закона об украинском языке, обязывающая веб-ресурсы иметь украиноязычную версию, которая должна стоять на сайте в качестве базовой. Нововведения также разрешают омбудсмену штрафовать должностных лиц органов госвласти или местного самоуправления, руководителей и работников предприятий за нарушение языкового законодательства.

Также Фокус в своем материале рассказывал, что в течение 2021 года профильный омбудсмен Тарас Креминь не наложил ни одного штрафа за нарушение языкового законодательства.