"Зараз штрафануть": ЗМІ пишуть про мовний скандал за участю депутата Одеської міськради (відео)

Депутат Одеської міськради, який раніше був членом "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку", виступав російською мовою на робочому місці. Потім він перейшов на українську, водночас не ясно, яка з мов є для нього "поганою".

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На засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства (ЖКГ) Одеської міської ради стався мовний скандал за участю депутата Олександра Іваницького. Посадовець певний час виступав недержавною мовою. Потім він перейшов з російської на українську і згадав, що його можуть оштрафувати за порушення мовного законодавства. На відеозаписі чути, що одну з мов він назвав "поганою". Фрагмент заяви Іваницького опублікували у Telegram-каналі агентства УНІАН, а повністю засідання можна подивитись на YouTube-каналі міськради.

Мовний скандал в Одесі — фраза Іваницького див. з 21:20

Виступ Іваницького відбувся 30 жовтня 2024 року приблизно о 12 год. Посадовець головував на засіданні комісії і говорив переважно українською мовою з вкрапленнями окремих російських слів. Зокрема, згадав, наприклад, про працівників ЖКГ, які повинні отримувати заробітну плату відповідно до якості виконання обов'язків — у цей момент він заговорив російською. За кілька секунд депутат виправився і перейшов на українську. Водночас присутні почули коментар про штраф, який він може отримати за використання недержавної мови під час роботи в органах влади. На записі чути слова про "перехід на погану мову", але не ясно, що саме малось на увазі: або незадоволення українською мовою, або те, що використовувалась російська.

"Зараз штрафануть знов [пауза — Ред.] переходжу на цю погану мову. Вибачте", — свідчить запис.

На сторінці Facebook депутата Іваницького та сторінках ЗМІ поки що не відшукалось коментарів щодо можливого мовного скандалу.

Мовний скандал в Одесі — деталі

Олександр Іваницький — депутат VII скликання Одеської міської ради від партії "Довіряй ділам", свідчать дані громадського руху "Опора" та сайту органу влади. Під час попередньої діяльності посадовець входив в нині заборонені політичні сили "Партія регіонів", "Опозиційний блок", а також інші. До 2014 року Іваницький був головою Біляївської районної державної адміністрації Одеської області, а у 2011 — мером міста Чорноморськ (раніше — Іллічівськ). У мережі не вдалось відшукати інформації про штрафи, виписані за використання недержавної мови під час виконання посадових обов'язків.

Зазначимо, згідно з даними порталу Opendatabot, протягом 2024 року в Україні склали 219 протоколів за порушення мовного законодавства, водночас звернень громадян було майже 2 тис. Лідером за кількість звернень є Одеська область (326) та Київ (700). Мовний омбудсмен Тарас Кремінь у жовтні заявив, що бачить тенденцію до зменшення кількості звернень і вважає, що це відбувається завдяки процесу успішної українізації.

Про мовний скандал в Одесі Фокус писав весною 2024 року. У соцмережах з'явилось відео з місцевого івенту, на якому жінка попросила спікера виступати українською мовою. Організатори івенту та спікер відмовились, але потім перепрошували за свою поведінку.

Нагадуємо, 21 жовтня мер Львова Андрій Садовий пояснив, чи будуть мовні патрулі у його місті. 12 жовтня стало відомо про конфлікт в Бучі, де невідомий чоловік накинувся на жінку з дитиною, оскільки вони просили його говорити українською.