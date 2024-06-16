"Мені так зручніше": в Одесі на бізнес-івенті розгорівся мовний скандал (відео)

Одна з учасниць попросила спікера вести івент державною мовою або надати перекладача. Після чого дівчат вивели із зали, щоб вони не зривали захід.

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В Одесі під час бізнес-івенту "Вечір нетворкінгу" розгорівся мовний скандал після того, як спікера заходу попросили говорити державною мовою. Відео конфлікту опублікували в соцмережах.

Як стало відомо журналістам ТСН, організатором події був такий собі Віталій Ступаєнко. Він відкрив захід, а потім спікер івенту — Олег Філашкін — також почав свій виступ російською мовою, хоча його презентація була українською.

У цей час одна з відвідувачок попросила вести івент українською мовою або надати перекладача. На що ведучий сказав, що йому "так зручніше". Певно, решті слухачів сподобалася відповідь, бо вони почали йому аплодувати.

На повторне запитання, чи буде перекладач, один із молодих людей попросив дівчат не заважати.

"Я не розумію москальскою", — парирувала дівчина, яка висунула претензії.

Зі свого боку спікер сказав, що він нікого не змушує перебувати на заході, хоча пізніше дівчат вивели із залу, щоб вони не зривали платний івент.

Тим часом на адресу організаторів посипалися в Instagram гнівні коментарі. Серед претензій — порушення мовного закону. Користувачі порадили надалі проводити свої івенти в Росії, якщо вони не хочуть дотримуватися українських законів.

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