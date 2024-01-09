У Києві оштрафували таксиста, який відмовився обслуговувати українською, — омбудсмен

За словами Тараса Кременя, за порушення мовного закону на таксиста наклали 3,4 тисячі гривень штрафу. Втім поки що кошти він не сплатив.

Related video

Таксист, який у столиці відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою, заплатить штраф. Про це повідомляють у пресслужбі Уповноваженого із захисту державної мови.

Зазначається, що чоловік тепер повинен сплатити у бюджет Києва 3,4 тисячі гривень. За словами Уповноважений із захисту державної мови Тараса Кременя, таксист ще не заплатив накладений на нього штраф. Також він наголосив, що по кожному із фактів проводиться претензійна робота.

"Якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення", — сказав Уповноважений із захисту державної мови.

Важливо

Мовний скандал: Ірина Фаріон подала в суд через звільнення з Львівської політехніки

Зазначається, що минулого року люди частіше зверталися до Уповноваженого через порушення мовного закону. Так, якщо у 2022 році було зареєстровано 2,8 тисячі звернень, то минулого року на 30% більше – 3,6 тисячі звернень.

Мовний скандал у Києві

Наприкінці жовтня у медіа розгорівся скандал через столичного таксиста, який відмовився спілкуватися українською мовою із пасажиркою. Жінка попросила чоловіка обслуговувати її державною мовою, втім він назвав її "хворою" та вигнав з автомобіля.

Тоді Уповноважений із захисту української мови звернувся до поліції та таксі, аби встановити особу чоловіка. Виявилося, що чоловік працював у компанії Bolt. Сервіс відреагував на такий інцидент із своїм водієм та заблокував чоловіку доступ до свого застосунку.

Нагадаємо, у грудні народна депутатка Наталія Піпа повідомила, що у Дніпрі покарали викладачку медичного університету, яка примушувала студентів спілкуватися російською мовою під час занять. Через те, що це перша скарга, її покарали доганою.

Також наприкінці листопада мовний омбудсмен відреагував на скандал, який виник в Одеській області. Зокрема, на Ізмаїльському ринку продавчиня відмовилася обслуговувати жінку через те, що вона спілкується українською мовою. Зазначалося, що після цього скандалу ринок перевірять на дотримання мовного закону.