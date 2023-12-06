Змушувала студентку говорити російською: у Дніпрі покарали викладачку медичного вишу (відео)

Викладачка не прийняла відповідь студентки українською і порадила їй навчатися у Львові чи Кембріджі.

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У Дніпрі покарали викладачку Дніпровського державного медичного університету, яка на парах змушувала студентів говорити російською. Освітянці винесли догану. Про це повідомила народна депутатка України Наталя Піпа.

"Викладачці медуніверситету Дніпра дали догану. Це — перша скарга. Університет посилить контроль за мовою освітнього процесу. Нам треба творити спільний українськомовний простір без образ один одного", — написала Піпа.

Допис депутатки зібрав купу коментарів в мережі:

Захищаєш українську — геть з роботи. А російську — без образ.

Вибачте, а чому тоді звільнили пані Ірину Фаріон?

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Інцидент стався в середині листопада у Дніпровському державному медичному університеті. Викладачка Людмила Новоженіна під час практичних занять змушувала студентку зі Львова Магдалину Пелчар говорити російською мовою. Студенти по черзі опитували літнього пацієнта щодо його стану. Всі зверталися російською, а запитання дівчини українською викладачка зупинила. Коли дівчина відмовилась, то Новоженіна не прийняла її відповідь.

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"Коли одногрупники сказали, що я зі Львова, що я не спілкуюся російською мовою, що я ніколи її не вивчала, викладачка мені сказала: "А ти знаєш, де ти зараз знаходишся? У Дніпрі. Тобі потрібно переводитися до Львова чи до Кембріджа", – зазначає Магдалина.

На ситуацію відреагували уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Вони зауважили, що викладання в навчальних закладах України має здійснюватися українською мовою.

Нагадаємо, що в телепрограмі "Рандеву з Яніною Соколовою" мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що "категорично не приймає" те, що деякі бійці "Азову" та 3-ї окремої штурмової бригади спілкуються російською.

Також повідомлялося, що 14 листопада у Львові студенти вийшли на мітинг до Львівської політехніки. Вони вимагади звільнити викладачку через її висловлювання про військових. 15 листопада з'явилася заява про звільнення Ірини Фаріон.