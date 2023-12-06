Заставляла студентку говорить на русском: в Днепре наказали преподавательницу медицинского вуза (видео)

Преподавательница не приняла ответ студентки на украинском и посоветовала ей учиться во Львове или Кембридже.

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В Днепре наказали преподавательницу Днепровского государственного медицинского университета, которая на парах заставляла студентов говорить на русском. Педагогу вынесли выговор. Об этом сообщила народный депутат Украины Наталья Пипа.

"Преподавательнице медуниверситета Днепра дали выговор. Это — первая жалоба. Университет усилит контроль за языком образовательного процесса. Нам надо творить общее украиноязычное пространство без оскорблений друг друга", — написала Пипа.

Сообщение депутата собрало кучу комментариев в сети:

Защищаешь украинский — вон с работы. А русский — без обид.

Извините, а почему тогда уволили госпожу Ирину Фарион?

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Скандал в медвузе Днепра

Инцидент произошел в середине ноября в Днепровском государственном медицинском университете. Преподавательница Людмила Новоженина во время практических занятий заставляла студентку из Львова Магдалину Пелчар говорить на русском языке. Студенты по очереди опрашивали пожилого пациента о его состоянии. Все обращались на русском, а вопрос девушки на украинском преподавательница остановила. Когда девушка отказалась, то Новоженина не приняла ее ответ.

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"Когда одногруппники сказали, что я из Львова, что я не общаюсь на русском языке, что я никогда его не изучала, преподавательница мне сказала: "А ты знаешь, где ты сейчас находишься? В Днепре. Тебе нужно переводиться во Львов или в Кембридж", — отмечает Магдалина.

На ситуацию отреагировали уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Они отметили, что преподавание в учебных заведениях Украины должно осуществляться на украинском языке.

Напомним, что в телепрограмме "Рандеву с Яниной Соколовой" языковед Ирина Фарион заявила, что "категорически не принимает" то, что некоторые бойцы "Азова" и 3-й отдельной штурмовой бригады общаются на русском.

Также сообщалось, что 14 ноября во Львове студенты вышли на митинг к Львовской политехнике. Они требовали уволить преподавательницу из-за ее высказываний о военных. 15 ноября появилось заявление об увольнении Ирины Фарион.