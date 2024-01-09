В Киеве оштрафовали таксиста, который отказался обслуживать на украинском, — омбудсмен

По словам Тараса Кремня, за нарушение языкового закона на таксиста наложили 3,4 тысячи гривен штрафа. Впрочем, пока средства он не оплатил.

Related video

Таксист, который в столице отказался обслуживать пассажирок на украинском языке, заплатит штраф. Об этом сообщают в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка.

Отмечается, что мужчина теперь должен уплатить в бюджет Киева 3,4 тысячи гривен. По словам Уполномоченный по защите государственного языка Тараса Кремня, таксист еще не заплатил наложенный на него штраф. Также он отметил, что по каждому из фактов проводится претензионная работа.

"Если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях", — сказал Уполномоченный по защите государственного языка.

Важно

Языковой скандал: Ирина Фарион подала в суд из-за увольнения из Львовской политехники

Отмечается, что в прошлом году люди чаще обращались к Уполномоченному из-за нарушения языкового закона. Так, если в 2022 году было зарегистрировано 2,8 тысячи обращений, то в прошлом году на 30% больше — 3,6 тысячи обращений.

Языковой скандал в Киеве

В конце октября в медиа разгорелся скандал из-за столичного таксиста, который отказался общаться на украинском языке с пассажиркой. Женщина попросила мужчину обслуживать ее на государственном языке, впрочем он назвал ее "больной" и выгнал из автомобиля.

Тогда Уполномоченный по защите украинского языка обратился в полицию и такси, чтобы установить личность мужчины. Оказалось, что мужчина работал в компании Bolt. Сервис отреагировал на такой инцидент со своим водителем и заблокировал мужчине доступ к своему приложению.

Напомним, в декабре народный депутат Наталья Пипа сообщила, что в Днепре наказали преподавательницу медицинского университета, которая заставляла студентов общаться на русском языке во время занятий. Из-за того, что это первая жалоба, ее наказали выговором.

Также в конце ноября языковой омбудсмен отреагировал на скандал, который возник в Одесской области. В частности, на Измаильском рынке продавщица отказалась обслуживать женщину из-за того, что она общается на украинском языке. Отмечалось, что после этого скандала рынок проверят на соблюдение языкового закона.