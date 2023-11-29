Измаильский рынок проверят после языкового скандала: что произошло (видео)

Инцидент произошел еще несколько недель назад. Покупательница хотела купить у работницы рынка специи, впрочем женщину отказались обслуживать из-за того, что она общается на украинском языке.

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В начале ноября в соцсетях начали распространять видео, на котором продавщица специй на Измаильском рынке отказалась обслуживать покупательницу из-за того, что она общается на украинском языке.

Об инциденте в соцсети сообщила Наталья Осыка, которая и хотела сделать покупку у женщины. Как можно увидеть на видео, которое она опубликовала, работница рынка отмечала, что она "живет в Бессарабии" и в городе "более русскоязычное население". Кроме того, она заявила, что если женщина будет общаться на "своем" языке, то они "не будут понимать друг друга".

Как отметила женщина, она объяснила продавщице, что не обязана говорить на русском языке, кроме того, по закону ее должны обслуживать на украинском языке. В ответ на это ее начали оскорблять и называть "нацисткой".

По словам Натальи, работница рынка утверждала, что закон о языке действует только в магазинах, однако на рынок он не распространяется. Отмечалось, что продавщица публично не извинилась за свои слова, а лишь написала в личные сообщения, что "любит Украину" и просила удалить видео.

Фото: соцмережі

Вскоре она обратилась к Уполномоченному по защите государственного языка относительно инцидента. Также, как пишет женщина на своей странице в Facebook, после скандала она получает угрозы от неизвестных лиц за свою позицию.

Кроме того, Наталья сообщила, что продавщица написала на ее мужа военнослужащего заявление в полицию за то, что тот якобы "распылил в глаза баллончик". По словам женщины, она с мужем не имеет никакого отношения к этому инциденту.

Реакция языкового омбудсмена

Уполномоченный по защите государственного языка отреагировал на обращение женщины относительно языкового скандала на рынке. В ответе отмечается, что на основании этого обращения и другой информации на основании обращений граждан Измаильский центральный рынок проверят на соблюдение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Кроме того, также рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности продавщицы за несоблюдение языкового закона.

Фото: соцмережі

Языковые скандалы в Украине

Стоит отметить, что это уже не первый языковой скандал, который всколыхнул сети в последнее время. Так, недавно в соцсетях опубликовали видео из Одесской области, где работница местного магазина "Мобилочка" отказалась обслуживать клиентку на украинском языке.

В частности, женщина объяснила, что в ее городе все общаются на русском языке и назвала покупателя "западенкой". В магазин вызвали охрану, которая встала на защиту продавца.

Уже вскоре после того, как инцидент получил огласку, продавщица опубликовала видео с извинениями и пообещала общаться с покупателями на украинском языке.

Также 15 ноября во Львове уволили из НУ "Львовская политехника" языковеда Ирину Фарион, которая еще в начале месяца заявила, что не может называть украинцами русскоязычных военных. По словам экс-нардепа, такие военные "позорят ВСУ".

Тем временем во Львове под стенами университета прошел митинг, на котором встретились как сторонники, так и противники преподавательницы. В частности коллеги языковеда требуют увольнения министра образования и науки Оксена Лисового и Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца.

Кроме того, 26 октября в Киеве возник скандал из-за того, что таксист компании Bolt отказался отвезти женщину к месту назначения из-за того, что она попросила его разговаривать на украинском языке. Водитель обозвал ее и высадил из машины.

Как позже сообщали в компании, его отстранили от работы в компании и заблокировали доступ к приложению Bolt.