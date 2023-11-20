"Здесь все говорят на русском": в Одесской области новый языковой скандал (видео)

Продавщица отказалась обслуживать клиентку на украинском, назвав её "западенкой". Впрочем, спустя некоторое время она опубликовала ролик, в котором извиняется за свое поведение.

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В городе Черноморск Одесской области в понедельник, 20 ноября, произошел языковой скандал: продавщица местного магазина "Мобилочка" отказалась обслуживать клиентку на государственном языке. Об инциденте сообщили в украинском телеграм-канале Ganul.

Нежелание говорить на украинском языке продавщица объяснила тем, что мол, в их городе все говорят на русском. Она назвала покупательницу "западенкой" и на ее аргумент, что по закону продавец обязана обслуживать покупателей на государственном языке, вызвала охрану.

Также продавщица магазина "Мобилочка" добавила, что если клиентке нужно, чтобы ее обслуживали на украинском, то пусть она оплачивает ей языковые курсы.

Приехавшая по вызову охрана попыталась также использовать схожие аргументы для клиентки магазина, при этом прикрываясь фактами об украинских бойцах, говорящих на русском.

В свою очередь, покупательница выложила видео, на котором запечатлела продавщицу, отказавшуюся обслуживать ее на украинском, и вызвала полицию, которая приняла ее заявление.

Через некоторое время после скандала в магазине продавщица выложила в сети видео с извинениями за нарушение языкового закона и пообещала в дальнейшем обслуживать клиентов на государственном языке.

Вместе с тем новый языковой скандал не остался без внимания в интернете — в комментариях пользователи соцсетей иронизируют, что, оказывается, даже языковые курсы не понадобились, чтобы вспомнить государственный язык.

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Напомним, Фокус писал, что водитель такси компании Bolt в Киеве отказался предоставлять услуги на государственном языке. На просьбу пассажирок разговаривать с ними на украинском он попросил их выйти из авто, выставил багаж на обочину и уехал. Позже в компании сообщили, что водитель был уволен и заблокирован в такси-сервисе Bolt навсегда.

Напомним, 11 октября языковой омбудсмен призвал телеканалы отказаться от русского языка. Тарас Креминь отметил, что необходимо досрочно выполнить требования Закона "О медиа" — на 100% забыть об использовании русского языка в эфире, а не ждать еще год.