"Тут усі говорять російською": в Одеській області новий мовний скандал (відео)

Продавчиня відмовилася обслуговувати клієнтку українською, назвавши її "западенкою". Утім, через деякий час вона опублікувала ролик, в якому вибачається за свою поведінку.

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У місті Чорноморськ Одеської області в понеділок, 20 листопада, стався мовний скандал: продавчиня місцевого магазину "Мобілочка" відмовилася обслуговувати клієнтку державною мовою. Про інцидент повідомили в українському телеграм-каналі Ganul.

Небажання розмовляти українською мовою продавчиня пояснила тим, що, мовляв, в їхньому місті всі розмовляють російською. Вона назвала покупницю "западенкою" і на її аргумент, що за законом продавець зобов'язана обслуговувати покупців державною мовою, викликала охорону.

Також продавчиня магазину "Мобілочка" додала, що якщо клієнтці потрібно, щоб її обслуговували українською, то нехай вона оплачує їй мовні курси.

Охорона, яка приїхала за викликом, спробувала також використати схожі аргументи для клієнтки магазину, прикриваючись при цьому фактами про українських бійців, які розмовляють російською.

Своєю чергою, жінка-покупець виклала відео, на якому зафільмувала продавчиню, яка відмовилася обслуговувати її українською, і викликала поліцію, яка прийняла її заяву.

Через деякий час після скандалу в магазині продавчиня виклала в мережі відео з вибаченнями за порушення мовного закону і пообіцяла надалі обслуговувати клієнтів державною мовою.

Водночас новий мовний скандал не залишився поза увагою в інтернеті — у коментарях користувачі соцмереж іронізують, що, виявляється, навіть мовні курси не знадобилися, щоб згадати державну мову.

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Нагадаємо, Фокус писав, що водій таксі компанії Bolt у Києві відмовився надавати послуги державною мовою. На прохання пасажирок розмовляти з ними українською він попросив їх вийти з авто, виставив багаж на узбіччя і поїхав. Пізніше в компанії повідомили, що водія було звільнено і заблоковано у таксі-сервісі Bolt назавжди.

Нагадаємо, 11 жовтня мовний омбудсмен закликав телеканали відмовитися від російської мови. Тарас Кремінь зазначив, що необхідно достроково виконати вимоги Закону "Про медіа" — на 100% забути про використання російської мови в ефірі, а не чекати ще рік.