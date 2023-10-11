Виконайте достроково: мовний омбудсмен закликав телеканали відмовитись від російської

Українське телебачення має повністю відмовитись від російської мови, впевнений мовний омбудсмен Кремінь. На його думку, не потрібно для цього чекати ще майже рік.

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Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь 11 жовтня звернувся до національних телекомпаній України. Чиновник запропонував їм достроково виконати вимоги Закону "Про медіа" — на 100% забути про використання російської мову в ефірі. Про це ідеться у заяві, опублікованій на сторінці Facebook урядовця.

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Мовний омбудсмен пояснив, що заява викликана численними зверненнями українських громадян. Ідеться про ефіри дев'яти основних загальнонаціональних мовників: телеканалів "Рада", "24 каналу", "5 каналу", "Прямого", "Еспресо", "Ми – Україна", Національної суспільної телерадіокомпанії України, медіагрупи "1+1 Media", "Starlight Media", "Inter Mеdia Group".

Пропозиція Кременя: виключити російську мову з ефірів достроково — до 17 липня 2024 року. Саме ця дата вказана у "Законі про медіа", згідно з яким медійники мають послуговуватись державною мовою, а якщо лунає інша, наприклад, російська, її потрібно синхронно перекладати.

Заява мовного омбудсмена — деталі

"Йдеться про застосування виключно української мови або здійснення дублювання, озвучення або перекладу українською мовою із застосуванням синхронного або послідовного перекладу виступів та реплік учасників програм, які використовують російську мову", — ідеться у заяві Уповноваженого з мови.

На думку омбудсмена, медійникам варто зважити на збройну агресію РФ проти України і прислухатись до побажань громадян.

"Зараз чинне законодавство України дозволяє використання недержавної мови в прямому телеефірі україномовних програм. Але, враховуючи збройну агресію російської федерації, пропоную телеканалам, не чекаючи липня 2024 року, використовувати виключно українську мову у своїх ефірах", — написав Уповноважений.

Кремінь згадав про рішення Конституційного суду від 14 серпня 2021 року. Судді визнали, що "режим двомовності у публічному просторі" не відповідає Конституції України, де вказано про статус української мови як державної. Крім того, з 1 січня 2024 90% української мови має лунати з 7:00 по 18:00 та з 18:00 по 22:00.

Зазначимо, громадянин України час від часу публікують дописи з розповідями про порушення використання української мови у публічному просторі. Наприклад, у вересні 2023 російськомовний охоронець з харківського супермаркету принизив українку, запропонувавши їй "зняти каструлю з голови". Кількома тижнями раніше розголосу набуло звернення власниці магазину з Дніпра: жінка сказала, що буде працювати виключно з російськомовними.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський прибув на засідання Контактної групи "Рамштайн". Політик заявив, що країна перебуває "на останній стадії війни з РФ". Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги від Пентагону: ЗСУ матимуть ще більше снарядів різних типів та авіаракет для прориву російської лінії оборони.