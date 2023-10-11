"Ми перебуваємо на останній стадії": Зеленський висловився про майбутнє війни в Україні

За словами глави держави, ЗСУ почали контрнаступ, і очікується, що Росія покине українську територію незабаром. Президент заявив, що Сили оборони втрачають багато людей, але йдуть уперед.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто поки що не може назвати точну дату закінчення війни в Україні, але "ми вже перебуваємо на останній стадії". Про це він сказав в інтерв'ю румунському виданню Digi24.

"Це остання стадія війни. Це не її середина. Першим періодом було захоплення, за яким послідували зупинка наступу і перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато страхів, у нас є гроші, зброя, але ми перебуваємо на останній стадії, найскладнішій", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що українські військові йдуть у контрнаступ і Росія залишить території України. Він додав, що, "здається, знає", коли це станеться, але не може сказати.

Відповідаючи на запитання, чи задоволений глава держави швидкістю контрнаступу, він відповів: "Викликів багато, але ініціатива за нами. Йдемо далі, вперед. Ми втрачаємо багато людей, але йдемо вперед".

10 жовтня Зеленський був у Румунії. Про підсумки наради з румунськими політиками оголосив у вечірньому зверненні: йшлося про забезпечення роботи зернового коридору та про навчання українських пілотів на F-16.

Нагадуємо, президент України пояснив, за яких умов братиме участь у можливих президентських виборах. За його словами, він не буде йти з посади під час війни. Тим часом перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко заявив, що вибори можуть відбутися тільки після закінчення війни.