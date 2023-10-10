"Для зміцнення добросусідських відносин": Зеленський із візитом прибув до Румунії, подробиці

За даними адміністрації президента Румунії Клауса Йоганніса, на зустрічі буде порушено питання про шляхи подальшого посилення широких заходів, ухвалених і реалізованих Румунією на підтримку України та ситуації з безпекою в регіоні та в Чорному морі, а також необхідні кроки для управління нею.

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У вівторок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Румунії. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Я прибув до Бухареста, Румунія, для переговорів із (президентом) Клаусом Йоганнісом і зміцнення наших добросусідських відносин", — зазначив Зеленський.

Згідно з висловлюванням глави держави, під час цього візиту обговорюватимуть такі питання:

подальший розвиток співробітництва в галузі безпеки;

зміцнення авіаційних та інших міжнародних коаліцій;

підвищення ефективності протиповітряної оборони України;

заходи щодо гарантування безпеки в Чорному морі та поліпшення відносин із партнерами.

"Україна вдячна Румунії за підтримку, яка зміцнює нашу державу, а також за конструктивну солідарність, яка дає змогу нашим країнам бути безпековими донорами для світу, зокрема у сфері продовольчої безпеки. Ми вже побудували й можемо розширювати співпрацю, яка підтримує стабільність для багатьох інших країн", — зазначив Зеленський.

Він назвав Румунію другом, "який прийшов нам на допомогу в найтемніший день, і чия підтримка з часом стає дедалі сильнішою".

Крім того, за даними румунського ЗМІ Romania-insider, на сьогодні у президента України також заплановані зустрічі з главами румунського парламенту і прем'єр-міністром.

"Візит підтверджує продовження беззастережної підтримки Румунії Україною в контексті незаконної війни Росії проти цієї країни, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал і необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів і тем, що становлять взаємний інтерес", — заявили в адміністрації президента Румунії Клауса Йоганніса.

Глави двох держав обговорять шляхи подальшого посилення обширних заходів, вжитих і реалізованих Румунією на підтримку України та ситуації з безпекою в регіоні й у Чорному морі, а також необхідні кроки для управління нею.

"Водночас президент Румунії наголосить на конструктивних і прагматичних підходах у пріоритетних галузях двостороннього співробітництва та спільних інтересах, зокрема, на розширенні транскордонних зв'язків, розвитку економічних зв'язків, європейській та євроатлантичній інтеграції України, а також на повному дотриманні прав національних меншин", — сказало те саме джерело.

Нагадаємо, 5 жовтня повідомлялося, що Румунія разом із НАТО посилює ППО на кордоні з Україною. У Бухаресті вважають, що російські атаки на дунайські порти України є воєнними злочинами, адже в цьому регіоні немає жодного військового потенціалу.