"Захист від дронів": Румунія разом із НАТО посилює ППО на кордоні з Україною

Румунія вважає російські атаки на дунайські порти України військовими злочинами, оскільки в цьому районі немає жодного військового потенціалу.

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НАТО надасть Румунії більше систем ППО для посилення захисту від дронів на кордоні з Україною. Про це заявив президент країни Клаус Йоганніс, повідомило Bloomberg.

Політик наголосив, що наразі триває відповідна робота з Альянсом для створення додаткового захисту від безпілотників. Це стосується саме регіону поблизу українського кордону.

Румунський президент журналістам в Іспанії під час зустрічі Європейської політичної спільноти заявив, що його держава отримала "конкретні відповіді" з цього питання. Це наче були не просто заохочення про те, що уламки впали на румунську територію.

"Ми працюємо з НАТО, щоб створити додатковий захист від безпілотників у цьому районі", – заявив президент Клаус Йоганніс.

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Він повторив, що Румунія вважає російські атаки на дунайські порти України військовими злочинами, оскільки в цьому районі немає жодного військового потенціалу.

Падіння дронів в Румунії

Іранські дрони-камікадзе Shahed 4 вересня впали на території Румунії. Вибухнули безпілотники, запущені вночі російськими силами для ударів по Одеській області. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що це "чергове підтвердження" загрози з боку РФ для інших країн.

У Румунії 7 вересня заявили, що мешканців жителів села Плауру біля Ізмаїла мають намір переселити через російські обстріли. Понад місяць повідомляють, що російські безпілотники, які атакують український Ізмаїл, літають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько.

Нагадаємо, 2 жовтня в МЗС Румунії відреагували на атаки дронів РФ по портах на Дунаї. Зі слів очільниці дипломатичного відомства, Румунія допомогла вивезти 25 млн тонн українського збіжжя. Також вона запевняє, що незабаром почнуться перемовини для вступу до ЄС.