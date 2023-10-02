Підриває безпеку: в МЗС Румунії відреагували на атаки дронів РФ по портах на Дунаї

Зі слів очільниці дипломатичного відомства, Румунія допомогла вивезти 25 млн тонн українського збіжжя. Також вона запевняє, що незабаром почнуться перемовини для вступу до ЄС.

Related video

Наприкінці вересня ЗС РФ кілька днів поспіль атакували українські порти на Дунаї дронами-камікадзе Shahed. 26 вересня росіян повністю спалили КПП на ділянці Орлівка-Іласча: тут ледь встигли везти поромом дітей. Раніше палало у портах Рені та Ізмаїлі, при чому російські БПЛА падали на території Румунії, інколи — за 20 км вглиб від кордону. Міністр закордонних справ Лумініца Одобеску заявила, що подібні дії є загрозою для цивільного населення. Про це вона сказала у коментарі порталу "Європейська правда".

Коментар Одобеску пролунав за кілька хвилин до початку зустрічі міністрів МЗС країн членів-ЄС, яка вперше відбувається у Києві. Посадовиця підтвердила, що разом з колегами прибула до України, щоб показати всебічну підтримку у війні з РФ.

Обстріли портів, які регулярно проводить російська армія, є "воєнним злочином", заявила міністерка. Від ударів РФ страждає інфраструктура українських портів, а кілька уламків дронів виявляли на території Румунії. Крім того, це загрожує продовольчій безпеці світу та навігації у Чорному морі, нищить українську економіку.

"Російські атаки проти цивільної інфраструктури, зокрема портів на Дунаї, дуже близько до кордону Румунії – це воєнні злочини. Те, що робить Росія поруч з нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку…" — цитують слова чиновниці.

Важливо

Мораторій на зустрічі на найвищому рівні: президент України та Польщі не можуть зустрітися

Крім того, Одобеску розповіла, як саме Румунія допомогла Україні. Зокрема, через так званий "шлях солідарності" провезли 25 млн тонн українського збіжжя. Також планують збільшити пропускну спроможність: зараз пропускають 2 млн тонн, а можуть наростити потужності до 3-4 млн тонн.

Кілька слів було сказано щодо шансів України на вступ до ЄС: очільниця МЗС Румунії впевнена, що перемовини можуть початись з грудня 2023 року.

Про зустріч міністрів МЗС написав в Twitter міністр МЗС України Дмитро Кулеба: подякував за підтримку Високому представнику ЄС з питань безпеки та закордонних справ Жозепу Боррелю. Також наголосив, що подібна зустріч — унікальна: "Вперше в історії поза нинішніми кордонами ЄС".

Обстріли міст України: реакція Румунії

Зазначимо, РФ почалась обстрілювати портову інфраструктуру України, починаючи з липня 2023 року, коли президент Росії Володимир Путіна заявив про розірвання зернової угоди. Спершу росіяни нищили морські порти Одеси та Чорноморська. Потім взялись за порти на Дунаї в Ізмаїлі та Рені. Під час однієї з атак дрони-камікадзе Shahed ковзали по кордону з Румунією, розповіли в ПВ ЗСУ. Коли їх збивало українські сили ППО, уламки падали на територію Румунії.

Румунський уряд не відразу підтвердив, що уламки російських дронів загрожують громадянам. Однак все ж визнав, що уламки були. Після цього у прилеглих до українсько-румунських ділянок кордону розсилають повідомлення про повітряну загрозу, будуть бетонні захисні споруди та пропонують евакуацію населення. 26 вересня у відповідь на черговий російський теракт Одобеску заявила, що "реакція НАТО була зразковою".

Нагадуємо, після розірвання зернової угоди Польща та низка краї Європи відмовили знімати ембарго на перевезення українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Після цього польські урядовці навіть заявили, що припинять надавати Україні військову допомогу. Втім пізніше до перемовин підключили США: поступово ситуація розв'язується.