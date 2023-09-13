За 15 км від кордону з Україною знайдено уламки російських БПЛА, — Міноборони Румунії (карта)

Напади на річкові порти України на кордоні з Румунією збільшили безпекові ризики для НАТО і провокують Альянс виконати зобов'язання щодо взаємної оборони.

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На території Румунії, яка входить до складу НАТО, у середу, 13 вересня, виявлено уламки, які можуть бути елементами російського безпілотника. Фрагменти знайдено після атак російських дронів на місто Ізмаїл, розташоване на березі Дунаю на півдні Одеської області. Місце виявлення уламків розташоване менш ніж за 15 км від румунсько-українського кордону. Про знахідку повідомило Міністерство оборони Румунії.

"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії з авіабази Міхаїл Когелничану виявив у середу, 13 вересня, близько 11:30, в районі міст Нуферул і Вікторія, повіту Тулча, фрагменти, які можуть бути частинами дронів. Фрагменти були розкидані на площі в кілька десятків метрів", — ідеться в повідомленні Міноборони.

Місця виявлення уламків БПЛА на території Румунії Фото: digi24.ro

Згідно з чинними процедурами, у цей район було відправлено ще один вертоліт зі спеціалізованою групою на борту для проведення попереднього розслідування на місцях і збору зразків для технічної експертизи.

Напади на річкові порти України, розташовані всього за сотні метрів від кордону з Румунією, збільшили ризики безпеки для НАТО, члени якого мають зобов'язання щодо взаємної оборони.

Якщо походження уламків підтвердиться, це буде третій випадок за останні дні, коли фрагменти російських дронів упали на території Румунії.

У відомстві заявили, що нададуть додаткову інформацію після завершення розслідування.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Північноатлантичний Альянс наполегливо заплющує очі на "випадкове" падіння БПЛА Shahed у Румунії та ракети в Польщі, унаслідок чого загинули два поляки.

Також ми писали, що після інциденту з падінням дрона Румунія викликала повіреного РФ.

Зазначимо, що через атаки "шахедів" Румунія будує бомбосховища в містах на кордоні з Україною.