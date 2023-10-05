"Защита от дронов": Румыния вместе с НАТО усиливает ПВО на границе с Украиной

Румыния считает российские атаки на дунайские порты Украины военными преступлениями, поскольку в этом районе нет никакого военного потенциала.

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НАТО предоставит Румынии больше систем ПВО для усиления защиты от дронов на границе с Украиной. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, сообщило Bloomberg.

Политик отметил, что сейчас идет соответствующая работа с Альянсом для создания дополнительной защиты от беспилотников. Это касается именно региона вблизи украинской границы.

Румынский президент журналистам в Испании во время встречи Европейского политического сообщества заявил, что его государство получило "конкретные ответы" по этому вопросу. Это якобы были не просто поощрения о том, что обломки упали на румынскую территорию.

"Мы работаем с НАТО, чтобы создать дополнительную защиту от беспилотников в этом районе", — заявил президент Клаус Йоханнис.

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Он повторил, что Румыния считает российские атаки на дунайские порты Украины военными преступлениями, поскольку в этом районе нет никакого военного потенциала.

Падение дронов в Румынии

Иранские дроны-камикадзе Shahed 4 сентября упали на территории Румынии. Взорвались беспилотники, запущенные ночью российскими силами для ударов по Одесской области. Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что это "очередное подтверждение" угрозы со стороны РФ для других стран.

В Румынии 7 сентября заявили, что жителей села Плауру возле Измаила намерены переселить из-за российских обстрелов. Более месяца сообщают, что российские беспилотники, которые атакуют украинский Измаил, летают над их домами, а некоторые из них падают очень близко.

Напомним, 2 октября в МИД Румынии отреагировали на атаки дронов РФ по портам на Дунае. По словам руководительницы дипломатического ведомства, Румыния помогла вывезти 25 млн тонн украинского зерна. Также она уверяет, что вскоре начнутся переговоры для вступления в ЕС.