"Підготовка займе кілька місяців", — Олександр Корнієнко про можливість проведення виборів

Вибори в Україні відбудуться після завершення війни. Однак депутати можуть уже починати готувати ґрунт, щоб у перспективі прискорити старт виборчих кампаній, вважає перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

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Дискусії про те, коли в Україні проведуть чергові парламентські вибори, тривають від початку повномасштабного вторгнення. Влада каже, що організувати виборчий процес у воєнний час, як мінімум, небезпечно. Не рахуючи низки інших складнощів. Найімовірніший сценарій — вибори після війни. На їхню підготовку може піти до півроку, проте народні обранці можуть уже запустити деякі процеси, щоб скоротити час до старту.

"ЦВК заявляє мінімум про шість місяців на підготовку до старту виборчої кампанії. Я думаю, можна вкластися в шість місяців з урахуванням самої виборчої кампанії, можливо, на підготовку достатньо два місяці або навіть менше. Це треба обговорювати. Частина роботи може відбуватися вже. Ніхто не заважає Раді працювати над законодавством. Після виконання євроінтеграційної програми, бюджетного процесу, який на першому місці, адже ми маємо закрити питання із зарплатою військовим, можемо повернутися до речей, пов'язаних із передвиборчими кампаніями", — каже в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

За його словами, депутатам потрібно ухвалити окремий закон разової дії, який стосуватиметься особливостей проведення виборів повоєнного часу.

"Зараз виникає низка питань, пов'язаних з організацією. Інфраструктура, яку використовували для виборів — школи, коледжі, ліцеї — зруйнована. Потрібно сформувати нову карту дільниць, вирішити питання з реєстром виборців, адже не всі тимчасові переселенці — як усередині країни, так і за її межами, зможуть повернутися. Хочу закликати колег по парламенту не спекулювати, бо в нас є тенденція: коли обговорюється формат проведення післявоєнних виборів, усі вирішують, що вибори будуть завтра. Це не так. Тому закликаю всіх до фахової дискусії. Зараз на майданчику Ради Європи проводяться консультації за участю експертів. Країни Європи, зокрема Боснія, Хорватія, мають досвід післявоєнних виборів, тому працюємо", — додає політик.

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Про те, яким буде державний устрій України після перемоги, чи вистачить нашій країні сил на довгу війну і чи можуть західні партнери припинити підтримку, Фокус дізнався у першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка у великому інтерв'ю "Посилювати парламент чи президента — вирішувати суспільству після війни".

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