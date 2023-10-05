"Подготовка займет пару месяцев", — Александр Корниенко о возможности проведения выборов

Выборы в Украине пройдут после завершения войны. Однако депутаты могут уже начинать готовить почву, чтобы в перспективе ускорить старт избирательных кампаний, считает первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.

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Дискуссии о том, когда в Украине проведут очередные парламентские выборы, продолжаются с начала полномасштабного вторжения. Власти говорят, что организовать избирательный процесс в военное время, как минимум, небезопасно. Не считая ряда других сложностей. Наиболее вероятный сценарий — выборы после войны. На их подготовку может уйти до полугода, однако народные избранники могут уже запустить некоторые процессы, чтобы сократить время до старта.

"ЦИК заявляет минимум о шести месяцах на подготовку к старту избирательной кампании. Я думаю можно уложиться в шесть месяцев с учетом самой избирательной кампании, возможно на подготовку достаточно два месяца или даже меньше. Это надо обсуждать. Часть работы может происходить уже. Никто не мешает Раде работать над законодательством. После выполнения евроинтеграционной программы, бюджетного процесса, который на первом месте, ведь мы должны закрыть вопрос с зарплатой военным, можем вернуться к вещам, связанным с предвыборными кампаниями", — говорит в эксклюзивном интервью Фокусу первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

По его словам, депутатам нужно принять отдельный закон разового действия, который будет касаться особенности проведения выборов послевоенного времени.

"Сейчас возникает ряд вопросов, связанных с организацией. Инфраструктура, которую использовали для выборов — школы, колледжи, лицеи — разрушена. Нужно сформировать новую карту участков, решить вопрос с реестром избирателей, ведь не все временные переселенцы — как внутри страны, так и за ее пределами, смогут вернуться. Хочу призвать коллег по парламенту не спекулировать, потому что у нас есть тенденция: когда обсуждается формат проведения послевоенных выборов, все решают, что выборы будут завтра. Это не так. Поэтому призываю всех к профессиональной дискуссии. Сейчас на площадке Совета Европы проводятся консультации с участием экспертов. Страны Европы, в частности Босния, Хорватия, имеют опыт послевоенных выборов, поэтому работаем", — добавляет политик.

О том, каким будет государственное устройство Украины после победы, хватит ли нашей стране сил на долгую войну и могут ли западные партнеры прекратить поддержку, Фокус узнал у первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко в большом интервью "Усиливать парламент или президента — решать обществу после войны".

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Напомним, США намерены продолжать финансовую поддержку Украины. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в США наблюдается широкая приверженность помощи Киеву. По ее словам, Палата представителей, Сенат, республиканцы и демократы готовы продолжать поддержку.

Также Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никола Пашинян впервые встретились в кулуарах неформального саммита ЕС в испанской Гранаде. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество Украины и Армении и межрегиональные экономические проекты.