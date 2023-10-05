"Было бы большой ошибкой": в Белом доме рассказали, продолжат ли США помощь Киеву (видео)

По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, в США до сих пор сохраняется двухпартийная поддержка помощи Киеву.

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США намерены продолжать финансовую поддержку Украины. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 4 октября.

Карин Жан-Пьер заявила, что в США наблюдается широкая приверженность помощи Киеву. По ее словам, Палата представителей, Сенат, республиканцы и демократы готовы продолжать поддержку.

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"Было бы большой ошибкой, если мы не продолжим этого делать. И это то, что президент ясно дал понять", — отметила Жан-Пьер.

Спикер также упомянула о том, что президент США Джо Байден намерен выступить с речью об Украине. Она подчеркнула, что американский лидер убежден в необходимости продолжения помощи Украине.

"Он собрал вместе 50 стран, союзников и партнеров, чтобы убедиться в наличии приверженности Украине. Он хочет продолжить это. И это важно для американского народа", — сказала Жан-Пьер.

Брифинг Карин Жан-Пьер от 4 октября

Напомним, 3 октября координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Конгресс одобрит новое финансирование помощи Украине, поскольку большинство законодателей поддерживают это решение.

Мы также сообщали, что по данным СМИ от 4 октября, отставка Кевина Маккарти, спикера Палаты представителей Конгресса США, еще больше ухудшает перспективы оказания Вашингтоном военной и финансовой поддержки Украине.