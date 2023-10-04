Готовит "большую речь": Байден обеспокоен дальнейшей поддержкой Украины (видео)

По словам президента США, несмотря на то, что вопрос о выделении финансирования остается открытым, все же могут быть и "альтернативные способы" поддержки Киева. Но подробностей он не привел.

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Президента США Джо Байдена спросили, волнует ли его то, что на фоне хаоса в Конгрессе он не сможет выполнить свое обязательство относительно помощи Украине. Об этом сообщает Украинская служба "Голоса Америки".

"Это волнует меня. Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената от обеих партий заявляли, что они поддерживают выделение финансирования Украине", — сказал Байден, добавив, что его большое публичное выступление будет посвящено именно этому вопросу и тому, почему поддержка Украины критически важна и для США, и для союзников.

Байден сказал об этом на следующий день после того, как Кевина Маккарти сняли с должности спикера Палаты представителей.

Слова президента прозвучали в то время, когда в рядах республиканцев выбирают нового спикера. Мнения на счет выделения денег Украине основных претендентов на должность разнятся.

Оценки республиканцам

Группа выступающая в поддержку Киева, оценила республиканских законодателей по уровню того, насколько они поддерживают Украину.

Так, Стив Скалис получил оценку "B": прежде он голосовал за выделение помощи Украине.

В то же время Джим Джордан получил самую низкую оценку: "F". Он голосовал против. Оба представителя республиканской партии будут пытаться занять место спикера.

"Альтернативные способы" поддержки Украины

Джо Байден настаивает, что поддержка Украины в интересах США. Он также упомянул о том, что, хотя вопрос о выделении финансирования остается открытым, все же могут быть и альтернативные способы поддержать Киев.

"Мы может поддержать Украину следующим траншем, также есть и другие средства, посредством которых мы сможем выделить финансирование", — сказал он без дополнительных пояснений.

Напомним, что, по данным журналистов, США будут помогать ВСУ, однако дополнительная поддержка под вопросом из-за коррупции в Украине.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Рустем Умеров встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, заверившего украинского коллегу в том, что дальнейшая поддержка продолжится.