США будут помогать ВСУ, но другая поддержка под вопросом из-за коррупции в Украине, — CNN

Сообщается, что Конгресс еще не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 24 млрд долларов. В США опасаются, что часть этой суммы могут присвоить украинские коррупционеры.

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Соединенные Штаты настойчивее призывают Украину прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией. В противном случае определенные виды помощи могут оказаться под угрозой. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Сообщается, что администрация президента США Джо Байдена готова и дальше помогать ВСУ.

Журналисты отметили, что Конгресс США еще не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 24 млрд долларов. Более того, некоторые представители Республиканской партии опасаются предоставлять Киеву такую большую сумму без надежного контроля.

Источник сказал, что определенные виды помощи от США могут оказаться под угрозой, если хоть какие-то средства из этой суммы будут присвоены чиновниками.

В материале говорится, что с начала полномасштабного вторжения РФ Штаты предоставили Украины более 23 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Эти деньги отделены от военной помощи. С их помощью Украина предоставляет основные услуги своим гражданам, включая образование, здравоохранение, реагирование на чрезвычайные ситуации.

Напомним, что СМИ также сообщали, что Байден убеждает союзников, что США продолжат поддержку Украины. По данным журналистов, американский президент проведет телефонное совещание с лидерами стран G7 и несколькими другими европейскими союзниками.

Кроме того, журналисты писали, что армия США готова оперативно передать Украине ракеты ATACMS. По словам помощника главы Пентагона по закупкам Дугласа Буша, вооруженные силы страны готовы предоставить Киеву часть своих ракет большой дальности, которые имеют кассетную боевую часть.