Выполните досрочно: языковой омбудсмен призвал телеканалы отказаться от русского

Украинское телевидение должно полностью отказаться от русского языка, уверен языковой омбудсмен Кремень. По его мнению, не нужно для этого ждать еще почти год.

Related video

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь 11 октября обратился к национальным телекомпаниям Украины. Чиновник предложил им досрочно выполнить требования Закона "О медиа" — на 100% забыть об использовании русского языка в эфире. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Facebook чиновника.

Важно

"Был нервный срыв": продавщица из Броваров пожелала бойцам ВСУ "подорваться на минах" (видео)

Языковой омбудсмен пояснил, что заявление вызвано многочисленными обращениями украинских граждан. Речь идет об эфирах девяти основных общенациональных вещателей: телеканалов "Рада", "24 канала", "5 канала", "Прямого", "Эспрессо", "Мы — Украина", Национальной общественной телерадиокомпании Украины, медиагруппы "1+1 Media", "Starlight Media", "Inter Меԁіа Group".

Предложение Кремня: исключить русский язык из эфиров досрочно — до 17 июля 2024 года. Именно эта дата указана в "Законе о медиа", согласно которому медийщики должны пользоваться государственным языком, а если звучит другой, например, русский, его нужно синхронно переводить.

Заявление языкового омбудсмена — детали

"Речь идет о применении исключительно украинского языка или осуществления дублирования, озвучивания или перевода на украинский язык с применением синхронного или последовательного перевода выступлений и реплик участников программ, которые используют русский язык", — говорится в заявлении Уполномоченного по языку.

По мнению омбудсмена, медийщикам стоит учесть вооруженную агрессию РФ против Украины и прислушаться к пожеланиям граждан.

"Сейчас действующее законодательство Украины позволяет использование негосударственного языка в прямом телеэфире украиноязычных программ. Но, учитывая вооруженную агрессию российской федерации, предлагаю телеканалам, не дожидаясь июля 2024 года, использовать исключительно украинский язык в своих эфирах", — написал Уполномоченный.

Кремень вспомнил о решении Конституционного суда от 14 августа 2021 года. Судьи признали, что "режим двуязычия в публичном пространстве" не соответствует Конституции Украины, где указано о статусе украинского языка как государственного. Кроме того, с 1 января 2024 90% украинского языка должно звучать с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

Отметим, гражданин Украины время от времени публикуют сообщения с рассказами о нарушениях использования украинского языка в публичном пространстве. Например, в сентябре 2023 года русскоязычный охранник из харьковского супермаркета унизил украинку, предложив ей "снять кастрюлю с головы". Несколькими неделями ранее огласку получило обращение владелицы магазина из Днепра: женщина сказала, что будет работать исключительно с русскоязычными.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание Контактной группы "Рамштайн". Политик заявил, что страна находится "на последней стадии войны с РФ". Тем временем министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи от Пентагона: ВСУ получат еще больше снарядов различных типов и авиаракет для прорыва российской линии обороны.