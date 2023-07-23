"Был нервный срыв": продавщица из Броваров пожелала бойцам ВСУ "подорваться на минах" (видео)

Предпринимательница поругалась с военными из-за ценников, написанных на русском языке и пожелала защитникам "подорваться на минах" из-за того, что они пристают с замечаниями. Позже женщина извинилась за резкие слова.

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В городе Бровары Киевской области разгорелся языковой скандал. Владелица нескольких торговых точек поругалась с военными ВСУ из-за ценников на овощи, написанных на русском. Видео инцидента опубликовал на своей странице в Telegram журналист Константин Андриюк.

Причиной скандала стал инцидент на рынке в Броварах. Автор видеоролика, волонтер Владимир Мищук утверждает, что на рынке все ценники были написаны на русском. Военные сделали замечание продавцам и попросили изменить названия.

Сотрудники пожаловались предпринимательнице Гайане. Они якобы сказали, что украинские военные пристают к ним из-за ценников на овощи и грозятся закрыть точки. Женщина в порыве эмоций пожелала военным "подорваться на минах".

По мнению предпринимательницы, в Украине свобода слова, а потому никого не трогают из-за русского языка.

Володимир Мищук напомнил ей, что в стране идет война. В ответ Гайана сказала, что военные "издевались" над ее сотрудниками и добавила, что в ВСУ есть русскоязычные защитники, в том числе и россияне, которые защищают Украину.

"Да, я сказала, чтобы ребята подорвались на минах, которые так обращаются с мирными людьми. Те, которые приходят и позволяют себе по форме делать недостойные вещи. Они приходят и издеваются над людьми за русский язык", — объяснила предпринимательница.

Позже женщина извинилась перед ВСУ и призналась, что ее слова были некстати. Она отметила, что "сожалеет" о фразе, вырвавшейся в состоянии "нервного срыва".

"Хорошо, я извиняюсь перед ВСУ… Да, это было сказано не кстати. Это было не кстати. Я принимаю свою ошибку, что я так сказала. Это был нервный срыв. Да, я сказала, чтобы парни подорвались на минах, которые так себя ведут с нормальными мирными людьми. Которые, по форме, себе позволяют делать недостойные вещи", — сказала женщина.

Фокус 3 июня подробно рассказывал о громком языковом скандале во Львове. Уличный музыкант исполнял в центре города песни Виктора Цоя. Это не понравилось народному депутату от "Голоса" Наталье Пипе, которая вступила с юношей в словесную перепалку.

Позже украинские военные поддержали в соцсетях парня, попавшего в скандал из-за исполнения песни Виктора Цоя и записали видео, где исполняют песни знаменитого музыканта.