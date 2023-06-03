Языковой скандал во Львове: подростки обругали нардепа из-за песен Виктора Цоя на русском (видео)

Уличный музыкант аргументировал исполнение песен звезды российского рока тем, что в Одессе якобы все говорят на русском языке. Нардеп Наталья Пипа обратила на них внимание, отчаянно спорила с ними и даже вызвала полицию.

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Парень исполнял в центре Львова под гитару песни звезды российского рока Виктора Цоя. Это заметила народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа и вступила с ним в словесную перепалку. Видео конфликта она опубликовала 2 июня в Facebook.

Конфликт произошел возле отеля Apartmens на улице Саксаганского, 20. Политик просила молодого человека перестать нарушать закон, ведь в Украине запрещено исполнять российскую музыку в общественных местах.

С июня прошлого года в Украине начал действовать закон о запрете российской музыки. Наказание за такое нарушение пока не предусмотрено.

Куря сигарету, парень перешел на нецензурную лексику. Он сказал, что приехал из Одессы, которую ВС РФ обстреливают сильнее Львова.

"Одессу х***рят больше, чем Львов. В Одессе все говорят по-русски. Я вообще-то только из Одессы приехал. Может, я, б***ть, лучше знаю, кто и как там говорит. До***балась ко мне за язык. Пошла на***й", – добавил он.

Свои действия он оправдывал также тем, что нацистский диктатор Адольф Гитлер разговаривал на немецком, но этот язык не запрещен. Юноша также заметил, что Цой — это легенда рока.

"Цой – легенда рока, понимаешь, б***ть. А ты сейчас берешь и до***ешся. Ты могла бы идти по каким-то своим делам. У тебя есть работа, дети, семья, муж. У тебя, с***а, своих дел нет что ли?" — спросил он.

Языковой скандал во Львове: как действовала полиция

Нардеп вызвала полицию и написала на подростков заявление. В итоге у них проверили документы и провели разъяснительную беседу. В комментарии изданию Zaxid.net Пипа говорила об отсутствии претензий к русскому языку.

По ее словам, закон запрещает исполнение русскоязычных песен.

"Я их попросила перестать петь. Спросила, знают ли они, что русские песни запрещены. Они послали меня. Я сказала, что если они не понимают хорошего языка, будем продолжать говорить в полиции. Они еще несовершеннолетние, а у них психология советских людей", – подчеркнула нардеп.

После вызова полиции она пошла с ними в отделение и там выяснилось, что у одного из юношей двойное гражданство.

"Я писала заявление, что они нарушали общественное спокойствие. Один из них вел себя агрессивно, другой – спокойнее. Двое прописаны в Одессе. Один работает во Львове. Ответственности за русскую музыку, к сожалению, сейчас нет. Даже не знаю, попадают ли их действия под мелкое хулиганство", – сообщила Наталья Пипа.

Полиция Львовской области уточнила, что несовершеннолетний — только парень, который исполнял песни и ругался. Его поместили в приют для детей до приезда родителей. Его собираются привлечь к ответственности по статье 173 Кодекса об админправонарушениях (мелкое хулиганство).

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский недавно попал в языковой скандал. Он не хотел разговаривать на украинском языке в прямом эфире.

А в апреле этого года произошел языковой конфликт с военным ВСУ в Буковеле. Отдыхающий в халате обозвал военного и посоветовал ему ехать в Бахмут.