Языковой скандал в Буковеле: оскорбивший бойца ВСУ мужчина извинился на камеру (видео)

По словам отдыхающего, только после приезда полиции мужчинам удалось урегулировать вопрос. В свою очередь он пообещал начать изучать украинский язык.

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Главный герой скандала с военным ВСУ в Буковеле Александр Фатула признал свою вину и публично извинился перед украинским защитником на видео, а его супруга рассказала свою версию случившегося у себя в социальной сети Instagram.

Женщина по имени Юлия на своей странице в социальной сети Instagram записала stories, в которых выразила мнение, что на самом деле ничего сверхъестественного не произошло, ведь "она живет в свободной стране, а военный провоцировал ее мужа".

Женщина утверждает, что на самом деле военный был в состоянии алкогольного опьянения и ее семья не первая, кто вступила с ним в конфликт.

"Конечно, мой муж отреагировал. Поначалу это было более мягко. Затем военный еще раз подошел и стал провоцировать моего мужа. В результате военный в нужный для него момент достал камеру и начал снимать. Если ты военный, тебе разрешено все? Ты можешь так себя вести и хайповать на этом? Это все было подстроено специально", — говорится в сообщении Юлии.

После этого свой ролик записал и сам мужчина. В своем обращении он извинился непосредственно перед самим военным и перед ВСУ в целом. Мужчины пожали друг другу руки и сошлись на том, что отдыхающий начнет изучать украинский.

Записан ролик был в гостиничном номере, в котором присутствовали как военные, так и полицейские.

"Я разговаривал, я хотел извиниться, но ситуация настолько обострилась, что это было трудно. Пока не приехали вы (сотрудники полиции, — ред.) и эту ситуацию не урегулировали. Я извиняюсь перед вами и перед ВСУ за то, что я сказал о Бахмуте. Александр, извини за наш разговор и ситуацию. Я не хотел никого обидеть, тем более военных", — отметил мужчина.

Напомним, 3 апреля в Буковеле отдыхающий нахамил военному на реабилитации. Мужчина в халате начал обзывать военного и спрашивать, что он делает на курорте и отправил его обратно ехать в Бахмут.