Мовний скандал у Буковелі: чоловік, який образив бійця ЗСУ, вибачився на камеру (відео)

За словами відпочиваючого, лише після приїзду поліції чоловікам удалося врегулювати питання. У свою чергу, він пообіцяв почати вивчати українську мову.

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Головний герой скандалу з військовим ЗСУ у Буковелі Олександр Фатула визнав свою провину і публічно вибачився перед українським захисником на відео, а його дружина розповіла свою версію того, що сталося у себе в соціальній мережі Instagram.

Жінка на ім'я Юлія на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram записала stories, в яких висловила думку, що насправді нічого надприродного не сталося, адже "вона живе у вільній країні, а військовий провокував її чоловіка".

Жінка стверджує, що насправді військовий був у стані алкогольного сп'яніння та її родина не перша, хто вступив із ним у конфлікт.

"Звичайно, мій чоловік відреагував. Спочатку це було м'якше. Потім військовий ще раз підійшов і став провокувати мого чоловіка. В результаті військовий у потрібний для нього момент дістав камеру і почав знімати. Якщо ти військовий, тобі дозволено все? Ти можеш так себе вести і хайпувати на цьому? Це все було підлаштовано спеціально", — йдеться у повідомленні Юлії.

Після цього свій ролик записав сам чоловік. У своєму зверненні він вибачився безпосередньо перед самим військовим та перед ЗСУ загалом. Чоловіки потиснули один одному руки та зійшлися на тому, що відпочиваючий почне вивчати українську.

Записаний ролик був у готельному номері, де були присутні як військові, так і поліцейські.

"Я розмовляв, я хотів вибачитися, але ситуація настільки загострилася, що це було важко. Поки не приїхали ви (співробітники поліції, — ред.) і цю ситуацію не врегулювали. Я перепрошую перед вами і перед ЗСУ за те, що я сказав про Бахмут. Олександре, вибач за нашу розмову і ситуацію. Я не хотів нікого образити, тим більше військових", — зазначив чоловік.

Нагадаємо, 3 квітня у Буковелі чоловiк нахамив військовому на реабілітації. Українець у халаті почав обзивати військового та питати, що він робить на курорті і відправив його назад їхати до Бахмута.